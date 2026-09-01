【9月1日更新! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!

2026年9月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介!

9月1日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、生クリームを贅沢に使ったスイーツなど、気になる品が多数ラインナップしています。

  • ローソン2026年9月の新商品スイーツまとめ

    ローソン2026年9月の新商品スイーツまとめ

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いま食べたい! これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「月見ミニもち食感ロール(バニラ&カスタード)」(540円)

  • 「月見ミニもち食感ロール(バニラ&カスタード)」(540円)

    「月見ミニもち食感ロール(バニラ&カスタード)」(540円)

価格 : 540円
エネルギー : バニラ1個あたり:92kcal、カスタード1個あたり:85kcal
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

定番人気のもち食感ロールから「月見ミニもち食感ロール(バニラ&カスタード)」が登場です。濃厚なカスタード味と、風味豊かなバニラ味の2種類がミニサイズで一度に楽しめるこちら。家族や友人とシェアするのにもぴったりな一品に仕上がっています。

「月見カスタードプリンタルト」(254円)

  • 「月見カスタードプリンタルト」(254円)

    「月見カスタードプリンタルト」(254円)

価格 : 254円
エネルギー : 355kcal
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

「月見カスタードプリンタルト」が登場です。香ばしいタルト生地に、昔ながらのプリンのコク深い味わいと、なめらかなホイップクリーム、濃厚なカスタードクリームを贅沢に組み合わせた一品。プリン好きにはたまらない大満足のタルトになります。

「どらもっち モンブラン」(268円)

  • 「どらもっち モンブラン」(268円)

    「どらもっち モンブラン」(268円)

価格 : 268円
エネルギー : 235kcal
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

秋の味覚をいち早く味わえる「どらもっち モンブラン」が登場です。もちっとした独特の薄皮生地に、コクのある北海道産生クリームをブレンドしたふんわりマロンクリームと、ねっとりと濃厚なイタリアマロン餡を贅沢に2層仕立てで閉じ込めたこちら。栗の豊かな風味が口いっぱいに広がる至福の和洋折衷スイーツです。

「ぶどうコッペ シュガーマーガリン」(127円)

  • 「ぶどうコッペ シュガーマーガリン」(127円)

    「ぶどうコッペ シュガーマーガリン」(127円)

価格 : 127円
エネルギー : 407kcal
※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ふんわりと焼き上げたコッペパン生地に、甘酸っぱいレーズンを練り込み、さらにシャリシャリ食感が楽しいシュガーマーガリンをサンドしたコッペパンが登場。レーズンの果肉感とシュガーマーガリンの甘じょっぱさが相性抜群で、どこか懐かしい味わいのおやつパンに仕上がっています。

「月見まん」(198円)

  • 「月見まん」(198円)

    「月見まん」(198円)

価格 : 198円
エネルギー : 186kcal
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

お月見の季節にぴったりな、見た目も愛らしい「月見まん」が登場です。夜空に浮かぶ満月をイメージした黄色いもちもち食感の生地で仕上げられたこちら。コクのあるバター風味のあんこと、カスタードソースがたっぷりと包み込まれた贅沢な一品です。

まとめ

9月1日以降に購入できる新商品は、「月見ミニもち食感ロール(バニラ&カスタード)」や「月見カスタードプリンタルト」、「月見まん」など、さまざまな商品がラインナップ。気になる商品があれば、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか?

※画像は公式ホームページより引用

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まるいさん

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武蔵野美術大学卒 web業界 編集／ライターの1996年生まれ、カラアゲニスト。 食レポ・イベント取材・インタビュー取材等を行っています。 写真はミラーレスとiPhone 12miniで撮影、noteのイラストは全自作。 趣味は 漫画／アニメ／美術館めぐり／絵描き 等

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