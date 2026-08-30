『仮面ライダーゼッツ』テレビシリーズが、8月30日放送のLast Case「想う」にて終了した。「東映特撮ファンクラブ(TTFC)」では放送されたばかりの最終話オーディオコメンタリーを本日9時30分より配信。また『エージェント美浪』&『ゼッツあにめ』最終話、『キャストメッセージ動画』も配信。TTFC恒例の「プロデューサー座談会」に代わる新企画のお知らせや、開催中の「ファン投稿キャンペーン」など、『ゼッツ』関連情報も続々と発表された。

『仮面ライダーゼッツ』Last Case「想う」 オーディオコメンタリー(副音声)配信

『仮面ライダーゼッツ』を語るうえで欠かせないメンバーが勢揃いした、本日放送を終えたばかりの最終話、Last Case「想う」のオーディオコメンタリーを配信する。

オーディオコメンタリーには、監督の上堀内佳寿也、主人公「万津 莫/仮面ライダーゼッツ」を演じた今井竜太郎、仮面ライダーゼッツ・スーツアクターを務めた新田健太が出演、司会進行に東映プロデューサーの谷中寿成が参加し、『ゼッツ』を語りつくす。また、時間が足りずに8分弱ものコメンタリー延長も発生したという。

『エージェント美浪』堂々完結! 「Last Mission-7」&「メイキング第4弾」配信

『仮面ライダーゼッツ』テレビシリーズと連動した『仮面ライダーゼッツ SERIES OF SISTER'S SUBSTORY エージェント美浪』もついに完結。「ロードセブンティーン」がゼロから託された力で「ロードサーティーン」の野望を打ち破る。

また、『エージェント美浪』の裏側を追い続けたメイキング映像も同時配信。主人公「万津美浪/ロードセブンティーン」を演じた八木美樹と「コードナンバー：サーティーン/ロードサーティーン」を演じた青柳尊哉に、監督の越知靖のコメントも収録。撮影現場に今井竜太郎、三嶋健太、小貫莉奈も駆けつけた感動のクランクアップの様子を描く。

ファンブック2027年冬号にて『エージェント美浪』特集決定&トーク番組制作中

「東映特撮ファンブック2027年冬号」にて『エージェント美浪』の特集が決定。先行応募受付は2026年10月中旬～下旬頃を予定している。また、八木美樹、青柳尊哉、越知靖(監督)がTTFC会員からの質問に答えながら『エージェント美浪』を語りつくすトーク番組も鋭意制作中だ。

『ゼッツあにめ ドリームアルバイターばく らすとけーす えぶりどりーむ莫』配信!

『仮面ライダーゼッツ』のキャラクターたちがかわいいショートアニメになった、TTFCオリジナルのショートアニメシリーズ最新作『ゼッツあにめ ドリームアルバイターばく』の最終話も配信。

『ゼッツあにめ』、最後の舞台はホストクラブ!? 地雷系ファッションに身を包んだデスゲームナイトメアをホストになったねむたちが接客。莫はヘルプとして上手くサポートできるのか? そして、目標金額を稼ぐことはできるのか?

『ゼッツ』キャストから「一年間ありがとうメッセージ」が到着

今井竜太郎、堀口真帆、三嶋健太、小貫莉奈、八木美樹、天野浩成からメッセージ動画が到着。一年間の感謝を込めたメッセージをファンに伝える。

『ファン投稿キャンペーン』開催中

『仮面ライダーゼッツ』最終回放送を記念して、TTFCでは毎年恒例のファン投稿キャンペーンを開催中。これまでの回を振り返り、今だからこそ語れるゼッツへの想いをTTFCアプリ内のファン投稿から熱く伝えられる企画だ。

期間内の投稿者には、TTFCオリジナルの「ゼッツキャストからの特別メッセージカード」をデジコン配布する(9月予定)。投稿回数の限度はないが、配布されるメッセージカードは一種類で、デザインはTTFC内のみのシークレット。ファン投稿期間は9月5日(土)23：59まで。

また、投稿者のなかから抽選で1名に「ゼッツキャスト6人の直筆サイン入り色紙」をプレゼントする。抽選発表時期は9月中に、当選者にのみ「大切なお知らせ」にてお知らせする。詳細はTTFCアプリで確認のこと。

TTFC会員参加型新企画!『仮面ライダーゼッツ』東映P陣へ届けたい『ゼッツ』への思いを大募集!

毎年実施していた東映プロデューサー陣による座談会に代えて、今回は特別にTTFC会員参加型の企画を実施する。企画実施に際し、『仮面ライダーゼッツ』を1年間見てきたTFC会員の、最終回を見終えた現在の熱い思い、感想、そして東映プロデューサー陣への意見・質問を大募集。東映プロデューサー陣が、その思い、感想、意見、質問に対して、回答する。

さらに当日、直接プロデューサー陣に思いのたけをぶつけてくれるTTFC会員も大募集。東映プロデューサー陣と直接ひざを突き合わせて話せる貴重なチャンスだ。応募はTTFCアプリから受け付ける。応募期間は9月5日23：59まで 。

『エージェント美浪』&『ゼッツあにめ』のTTFCオリジナルグッズの予約は9月4日(金)23：59まで受付中

『仮面ライダーゼッツ SERIES OF SISTER'S SUBSTORY エージェント美浪』のツインアクリルスタンド(全3種)と、『ゼッツあにめ ドリームアルバイターばく』のミニバッジセット(全1種)&ミニアクリルスタンドセット(全2種)が9月4日23：59までTTFC会員限定で受注生産販売予約受付中だ。

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