体験型ポップアップ店舗「釘玉夏祭り」が8月29日より、東京・MIYASHITA PARK Park in Parkにて開催されている。

「釘玉夏祭り」の会場にMIYASHITA PARKを選んだ理由

「釘玉夏祭り」は、SANKYOが推進する「KUGITAMA」プロジェクト・リアル施策の一つとして開催されている体験型ポップアップ店舗で、イベント来場者にはかき氷が無料でプレゼントされる。さらに、会場で「つかみ取りチャレンジ」「スマートボールチャレンジ」「Vチャレンジ」の3つのミニゲームにチャレンジすると、その成功回数に応じて、かき氷の内容をランクアップさせることができる。

28日に行われた「釘玉夏祭り」メディアデーで報道陣の取材に応じたSANKYOの小倉敏男社長は「KUGITAMA」プロジェクトについて、「釘と玉を主体としたゲームの面白さを改めて見直そうという取り組み」と説明。

そして、そのプロジェクトのリアル施策である「釘玉夏祭り」の会場にMIYASHITA PARKを選んだ理由については、SANKYOの本社が渋谷にあることに加え、「若者がたくさん集まる場所」であることを挙げる。

自身も日頃から周辺を通っているそうで、「ここなら多くの人に立ち寄っていただけるんじゃないかと思っていました」と小倉社長。また、同社経営企画部の中江芳明課長も、若者だけでなく幅広い世代が行き交う場所だからこそ「釘と玉の面白さを広く伝えられるかなと思いました」と期待を寄せた。

『KUGITAMA』プロジェクトの狙い

今回のミニゲームも、まずはこれまで遊技機に触れたことがない人へのアプローチを意識している。

「つかみ取りチャレンジ」では、まず実際の玉そのものに触れてもらう。「スマートボールチャレンジ」では、玉がどこに入るか分からないという釘と玉による遊びを体感してもらい、「Vチャレンジ」で実際の遊技機を模したシミュレーターゲームに挑戦するという流れになっている。

遊技機になじみのない人には、「楽しいものなんだな」「気軽に遊べるものなんだな」と感じてもらうことが一つの目標。一方、長年のファンには、昔の遊技機に触れて懐かしさを味わってほしいという。

リアルイベントとしての展開は今回だけにとどまらない。今後についても同様のイベントを計画しているといい、東京以外での開催も視野に入れているそうだ。

また、小倉社長は、現在の業界について「射幸性が高すぎて、お客さんが少しずつ減っている状態」との認識を示した上で、「この『KUGITAMA』プロジェクトを通じまして、本来の面白さというのを取り戻そうと思っております」と力を込めていた。

「釘玉夏祭り」は9月6日まで開催。営業時間は12時から20時までで、最終入場は19時30分。参加費は無料となっている。

「釘玉夏祭り」を体験