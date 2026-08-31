Mizkanは9月1日、「金のつぶ 梅風味黒酢たれ」の大豆を国産化リニューアルし、北海道産大豆を使用した新商品として発売する。
「金のつぶ 梅風味黒酢たれ」は、梅と黒酢の爽やかな味わいで、さっぱりと食べることができる納豆。
これまで輸入大豆を使用してきたが、このほど北海道産大豆100%に切り替えることに。梅のさっぱりとした爽やかな風味は活かしつつも、満足感の高い味わいを実現し、9月1日より、北海道産大豆を使用した新商品として全国 (北海道、沖縄除く)で発売する。
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