TBS系日曜劇場『VIVANT』(毎週日曜21:00～)の第17話が96日に放送される。30日放送の第16話では、堺雅人演じる新キャラクター・リュウ ミンシュエン(劉銘軒)が登場。堺は主人公・乃木憂助、その別人格であるFに加え、リュウを含めた“1人3役”を演じることになった。

堺雅人

リュウは、樊林杏(ハン・リンシン／宮下今日子)が責任者を務めるシンシーのメンバー。5年前、野崎守(阿部寛)が北京の日本大使館に駐在しながら諜報活動を行っていた際のエージェントで、野崎を慕う存在だった。

しかし、その思いは次第に愛情へと変化していった。野崎に認められたいという強い承認欲求から危険な潜入捜査を試みるも、組織に捕らえられて人質となってしまう。公には交渉ができない立場の野崎は傭兵を雇って救出に動くが、その最中にリュウの死亡が報告されていた。

それから5年後、顔に拷問の痕を残したリュウが突如として野崎の前に現れる。しかも、野崎の宿敵であるシンシーの一員としてだった。

野崎を愛するが故、彼の内情を知り尽くしているリュウ。秘密裏にダブルエージェントとして活動する野崎にとって、その存在は大きな脅威となる。また、シンシーにリュウが加わったことで、乃木が悲願としている黒須(松坂桃李)ら仲間の救出作戦にも暗い影を落とすことになる。

第17話では、野崎とリュウの因縁がどのように描かれるのか、そして乃木たちの運命がどう動くのかに注目が集まりそうだ。