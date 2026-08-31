俳優の小沢仁志が、YouTubeチャンネル『笑う小沢と怒れる仁志 / 小沢仁志』で公開された動画「『成りあがり』がバイブル 横山剣と小沢仁志の矢沢永吉愛が止まらない! 横山剣が小沢に送ったBAD CITY主題歌『こわもて』の秘話も!」に出演。20歳頃、矢沢永吉の楽曲「ニューグランドホテル」に影響を受けて取った行動を明かした。

小沢仁志

矢沢永吉「ニューグランドホテル」に影響を受けた小沢仁志は…

この日の動画には、クレイジーケンバンドの横山剣がゲスト出演。ともに矢沢永吉の著書『成りあがり』を“バイブル”としてきた二人が、矢沢への思いを語り合った。

そのなかで、小沢は横浜の思い出について話す流れから、矢沢の楽曲「ニューグランドホテル」にまつわる自身のエピソードを披露。同曲を「20歳そこそこで」聴いた当時、付き合っていた女性との別れを予感していたという。

そこで小沢は、「じゃあ最後になるかもしんないから横浜行こう」と女性を誘い、「ガキなのに無理してニューグランドホテル予約したんですよ」と回顧。すると、偶然にも楽曲と同じようにその日は雨が降り、実際にその女性とはそこで別れることになったそう。

また、小沢の記憶に強く残っているのがホテルのフロント。当時まだ若かった小沢は、外国人客が多く「アメリカのホテルみたい」な雰囲気のなか、どうすればいいのか戸惑っていたという。そこで「ミスター小沢」と呼ばれ、「なんてかっこいい呼ばれ方なんだろう」と感動したことを明かした。

このエピソードに横山が「じゃあもう本当、永ちゃんの歌詞そのままですね」と反応すると、小沢も「まんまですよ」と返答。そして小沢は、好きなアーティストや楽曲があると「そこに現実を合わせようとする」と、当時を振り返りながら語っていた。