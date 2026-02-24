俳優の小沢仁志が、YouTubeチャンネル『笑う小沢と怒れる仁志 / 小沢仁志』で公開された動画に出演。松岡昌宏に抱く印象を明かした。

小沢仁志

「お前のソウルがちょっとこっち寄り」

小沢のYouTubeチャンネルについて話すなかで、今回のコラボゲストである松岡昌宏が「小沢さん今おいくつになりました?」と確認しつつ、「だから13〜14、(自分と)歳が違うんですよ。でも、お話されてる……自分は12歳から(芸能活動を)やってるんで、話に出てくる固有名詞の方々が(自分も人柄をよく知ってるから)笑えるんですよ。笑えるってことは知ってるってことじゃないですか?」と、動画を観た感想を伝えた。

すると、小沢は「それもあるし」とうなずき、松岡が『笑う小沢と怒れる仁志』を楽しめる理由を「前のTOKIOのメンバーの中で、松岡が一番……お前のソウルがちょっとこっち寄りだよな(笑)」と分析。これに松岡は思わず笑ってしまいながら、「それを言うなら、松方弘樹さんのお別れ会で(小沢さんをはじめ)みんなで写真を撮った時に、『俺は誰に囲まれてるんだ』っていう(笑)」と振り返っていた。