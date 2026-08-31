タレントの上沼恵美子が、YouTubeチャンネル『上沼恵美子ちゃんねる』で公開された動画「上沼恵美子がお姉ちゃんとドラマTシャツが乾くまでの感想を熱く語ります。」に出演。20数年ぶりに夢中になったというドラマについて熱く語った。

上沼恵美子

上沼恵美子が20数年ぶりに夢中になったドラマは『Tシャツが乾くまで』

この日の動画では、姉の芦川百々子さんらとともに、TBS系ドラマ『Tシャツが乾くまで』(毎週金曜22:00～)についてトークを展開。上沼は冒頭から「久々。私20何年ぶりかな? ドラマでこんな夢中になったの」と明かす。

第1話を観て「うわ、面白い」と感じ、次週も観ようと思ったという上沼。第1話のラストで樹生(中島歩)が咲子(蒼井優)に言い放った言葉に「これはもう悶えたわ」「どうしようと思ったわ。1週間待てないと思った」と振り返った。

動画収録時点では第7話まで視聴していたそうだが、その熱は冷めていない様子。上沼は「毎週、来週どうなんねやろっていうラストのシーンが引っ張るのが、(自分が言うのも)失礼やけど上手い!」と絶賛し、「優れた脚本、そしてキャスティング」「みんな好き」と作品に夢中になっている理由を語った。

さらに動画終盤でも、上沼は「この年になりまして、もう何を見てももう1回見た風景、何を食べても1回食べたごちそう。感動しなくなった昨今」と自身の心境を吐露。そのうえで、同作について「こんな楽しい時間をタダで提供していただきまして」「お礼を申し上げたい」と出演者やスタッフに感謝を伝えた。

そして、「楽しいわ」「ワクワクするな」「ドキドキする」と声を弾ませ、「ドキドキワクワクすることなかった。それ、このドラマのおかげ」としみじみ。姉の百々子さんも毎週金曜日が来るのを楽しみにしているといい、「こんなことも本当めったにないもんね」と話していた。

この動画は約50分。ドラマの各エピソードに絡めた上沼節光るトークがすごいので、ぜひチェックしてほしい。