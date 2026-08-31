8月が終わり、今週から9月となります。残暑の厳しい日も続いていますが、徐々に秋らしい日々も増えてきました。スイーツ好きであれば、この季節ならではの素材を生かしたアイテムも楽しみですね。

2026年9月の新作5品まとめ(9月1日発売予定)

本記事では、ファミリーマートで9月1日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。

ファミリーマート2026年9月のスイーツ新商品まとめ

4個入りのクランベリー&チーズクリームの菓子パン、カスタード&ホイップで味わう生フランスパン、シャインマスカット味の小粒グミ、3つの味わいが重なり合う"ファミマ味"のソフトせんべい、マンゴー風味のマンナンタピオカを組み合わせたサイダー味のアイスなど、多数ラインナップ。気になる品があるか、ぜひチェックしてみてくださいね。

「クランベリー&チーズクリームパン4個入」(210円)

価格 : 210円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

クランベリー&チーズクリーム菓子パン4個入り。しっとりとした生地にクランベリーを練りこんで、チーズクリームを包みました。

「生フランスパン（カスタード&ホイップ）」(170円)

価格 : 170円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

カスタード&ホイップで味わうフランスパン。生クリームを加えたしっとりくちどけの良いフランスパンに、カスタードクリームとホイップクリームをサンドしました。

「ノースカラーズ つぶもっちグミ シャインマスカット」(213円)

「ノースカラーズ つぶもっちグミ シャインマスカット」(213円)

価格 : 213円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

もちもち食感が楽しめるシャインマスカット味の小粒グミです。

［ファミリーマート先行発売・数量限定］

「亀田 ファミマ味ソフトせんべい」(198円)

価格 : 198円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

サクサクの食感のソフトせんべいに、3つの味わいが重なり合うクセになるおいしさのアイテムです。

［ファミリーマート限定・数量限定］

「赤城 ドットポン」(198円)

価格 : 198円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

サイダー味のアイスに、マンゴー風味のマンナンタピオカを組み合わせたアイテム。すっきりさわやかなサイダー味アイスと、ぷにぷに食感のマンナンタピオカの味わいを楽しめます。

［ファミリーマート限定・数量限定］

まとめ

9月1日発売の新商品は、クランベリーを練りこんだしっとり生地にチーズクリームを包んだ「クランベリー&チーズクリームパン4個入」、フランスパンにカスタードクリームとホイップクリームをサンドした「生フランスパン（カスタード&ホイップ）」、もちもち食感が楽しめる「ノースカラーズ つぶもっちグミ シャインマスカット」などがラインナップ。

また、3つの味わいが重なり合うクセになるおいしさの「亀田 ファミマ味ソフトせんべい」や、サイダー味のアイスにマンゴー風味のマンナンタピオカを組み合わせたアイス「赤城 ドットポン」も登場しています。

みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。