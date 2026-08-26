セブン‐イレブン・ジャパンは8月29日、新商品「まぜまぜスイーツ カフェラテ わらびもち入り」と、リニューアルした「まぜまぜスイーツ 抹茶ラテ わらびもち入り」(いずれも429.84円)の2品を、全国のセブン‐イレブン店舗で順次発売する。

「まぜまぜスイーツ カフェラテ わらびもち入り」(429.84円)

甘みとほろ苦さが調和した「カフェラテ わらびもち入り」

「まぜまぜスイーツ」は、自分で混ぜて完成させるワクワク感と、ひと口ごとに変化する食感や味わいを楽しめる新感覚の和スイーツ。

カフェラテ わらびもち入りは、ぷるぷる食感のコーヒーわらびもちに、ほんのり苦みのあるカフェラテクリーム、濃厚ながらすっきりとしたホイップクリームを重ねた。甘みとほろ苦さが絶妙に調和した、カフェラテならではのコクを楽しめる。

「まぜまぜスイーツ カフェラテ わらびもち入り」(429.84円)

カップの中で混ぜながら食べ進めることで、もちもち食感のわらびもちとカフェラテクリーム、ホイップクリームがなめらかに溶け合い、それぞれの素材が調和した一体感のあるおいしさに仕上がるという。好みの混ぜ加減で、食感と味わいの変化を堪能できる。

抹茶の風味をアップ「抹茶ラテ わらびもち入り」

抹茶ラテ わらびもち入りは、ぷるぷる食感の抹茶わらびもちに、とろりとなめらかな抹茶ミルク、ふんわりとしたホイップクリームを重ね、さらに抹茶ソースを合わせた。

「まぜまぜスイーツ 抹茶ラテ わらびもち入り」(429.84円)

混ぜながら食べ進めていくことで、抹茶わらびもちと抹茶ミルク、ホイップクリームが一体となり、抹茶の風味をより引き立てる。抹茶の奥深い風味に、ミルクのやさしい甘みが重なり、まろやかでコクのあるおいしさを堪能できるという。今回は、より抹茶のほろ苦さや風味を味わえるよう抹茶ミルクの抹茶量を増やし、ホイップクリームの上に抹茶ソースもトッピングした。