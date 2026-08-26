2026年8月の新作5品まとめ(8月25日発売予定)

本記事ではミニストップで8月25日より購入できるお弁当や麺類、おにぎりなどの新作情報をご紹介。今週は、お値段そのままで人気商品を増量した「ズッキュン増量フェア」の対象商品を中心に、食べ応えのあるごはんメニューやサンドイッチのほか、瀬戸内レモンや濃厚ミルクの味わいを楽しめるスイーツまで、幅広いラインナップで新商品が登場しています。

ミニストップ2026年8月の新商品まとめ

本記事ではミニストップで購入できるお弁当や麺類、ホットスナックなどの新作情報をご紹介。家でゆったり過ごしながら味わいたい手軽なメニューなど、さまざまな商品がラインナップしています。

「3種のミックスサンド 増量」(321.84円)

価格 : 321.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

「3種のミックスサンド 増量」(321.84円) は、たまご、ハム、ツナサラダの3種類の具材が楽しめる、食べ応えのあるサンドイッチです。

「沖縄風ポーク玉子(大麦入り) 増量」(321.84円)

価格 : 321.84円

販売地域: 全国 ※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

夏にぴったりな味わいのおにぎり「沖縄風ポーク玉子(大麦入り) 増量」(321.84円)は、焼成したランチョンミートとバター風味のオムシート、甘じょっぱい和風ツナマヨをサンドしています。

「激辛! 麻婆豆腐&旨辛炒飯 増量」(645.84円)

価格 : 645.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

旨辛な炒飯に、四川風の激辛麻婆豆腐を組み合わせた「激辛! 麻婆豆腐&旨辛炒飯 増量」(645.84円) は、麻婆ソースが、唐辛子や花椒によるパンチのある味の中に、ひき肉の旨味が感じられるよう仕立てられています。

「瀬戸内レモンタルト&レアチーズ」(321.84円)

価格 : 321.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により発売日が異なり、取扱いのない場合もあるとのこと

風味豊かな瀬戸内レモンペーストを使用した、２個入りのアソートケーキ「瀬戸内レモンタルト&レアチーズ」(321.84円)は、暑い時期でもさっぱりと楽しめます。

「ほおばるクリームサンド 濃厚ミルク」(181.44円)

価格 : 181.44円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

ボリュームのあるクリームサンド「ほおばるクリームサンド 濃厚ミルク」(181.44円)は、しっとりとしたスポンジ生地に、たっぷりと濃厚なミルククリームをサンドしています。

まとめ

8月25日発売の新商品は、お値段そのままで増量した「サンドイッチ」や「沖縄風ポーク玉子」、「麻婆豆腐＆旨辛炒飯」など、豊富なラインナップの「ズッキュン増量フェア」対象商品のほか、瀬戸内レモンの爽やかな味わいを２種のケーキで楽しめる「瀬戸内レモンタルト＆レアチーズ」や、濃厚なミルククリームを楽しめる「クリームサンド」などのスイーツなどが登場しています。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用