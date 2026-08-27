ファミリーマートは9月1日、ファミマの中華まんから「極旨 黒豚まん」「極旨 黒豚まんカレー」(いずれも250円)を全国のファミリーマートで発売する。

約1.3倍の重量感、国産黒豚を使用した黒豚まん

極旨 黒豚まんは、2019年の発売以降、累計販売数9,000万個を突破し、2024年12月には第82回「ジャパン・フード・セレクション」の最高位であるグランプリを受賞した中華まん。

具材比率は贅沢に50%。国産黒豚と玉ねぎを100%使用し、アルペンザルツ岩塩で素材本来の豊かな甘みと溢れる旨みを際立たせた。定番の「本格肉まん」と比べて約1.3倍のずっしりとした重量感に加え、具材のカットサイズはファミマの中華まんの中で最大級。粗びき肉のゴロッとした食感と玉ねぎの甘み、もっちりとした生地と、旨み溢れる具材の絶妙な組み合わせを楽しめる。

"カレー味"がスパイス40%増量でパワーアップ

極旨 黒豚まんの「食べてみたい味No.1」に2年連続ランクインした"カレー味"が、パワーアップして登場する。国産の黒豚と玉ねぎを100%使用し、もっちり弾力のある生地はそのままに、具材の中心に入れた山椒香る欧風カレーソースをさらに進化させた。22種の香辛料を使用したカレーソースは、スパイスの量を昨年と比べて40%増量。また、カレーソース全体の量も増やすことで、口に入れた瞬間に奥深い香りと味わいを楽しめる。