「歴史に残るめざましじゃんけんをしたいと思います(笑)」――。フジテレビ系情報番組『めざましテレビ』(毎週月～金曜5:25～)に、M!LKの塩崎太智が9月のマンスリーエンタメプレゼンターとして出演する(※生出演は9日・17日・29日を予定)。念願だったという大役に「めちゃくちゃうれしすぎて滅!」と喜びながら、メンバーにはまだ就任を伝えていないことも明かした。

「めちゃくちゃうれしすぎて滅!」

塩崎は6時台のエンタメコーナーをはじめ、「イマドキ」「めざましじゃんけん」に登場し、生原稿読みや食リポにも挑戦。7時台からはMCとして番組終了まで出演し、エンタメ担当の軽部真一アナウンサーとともにさまざまなニュースを伝える。

エンタメプレゼンター就任を初めて聞いた際、塩崎は「めちゃくちゃうれしすぎて滅!でした」と喜び、「ずっとやってみたかったプレゼンターなので本当に楽しみですが、既に緊張しています」と心境を明かした。

一方、M!LKのメンバーにはまだ伝えていないそうで、「僕ってプレゼンターとかキャスターのイメージがないと思うので、この発表を見てびっくりさせたいです」とニヤリ。メンバーの山中柔太朗が同番組のエンタメプレゼンター経験者であることから、「アドバイスはもらいたいなと思っています」と頼りにしている。

ともにエンタメニュースを伝える軽部アナについても、山中がプレゼンターを担当した際に世話になったことや、普段からM!LKに気さくに話しかけてくれることを挙げ、「頼りにしています。ずっと横にピッタリくっついていたいです(笑)」とコメント。「いつもと違うお仕事なので楽しみながらしっかりした部分も見せられたらいいなと思います」と意気込んだ。

初挑戦の原稿読み「多分カミカミになっちゃいますけど」

特に挑戦してみたい仕事は「原稿読み」。これまで経験がないといい、「そんな貴重な機会をいただけるなんて本当に楽しみです! 多分カミカミになっちゃいますけど、大目に見ていただけたらうれしいです」と期待を膨らませる。

そして、『めざましテレビ』で好きなコーナーを聞かれると、「それはもちろんめざましじゃんけんです!」と即答。これまでM!LKで出演した際も、最後のコメントで誰が爪痕を残せるかメンバー同士で競っていたといい、「9月は僕が毎回しっかりコメントで爪痕を残したいです。歴史に残るめざましじゃんけんをしたいと思います(笑)」と宣言した。

視聴者には「皆さんの朝を楽しい時間にできるよう精いっぱい務めますのでぜひ見てください。緊張するけど頑張り滅!」と呼びかけている。

チーフP「特に笑いに貪欲な塩崎さん」

谷翔平チーフプロデューサーは、現在さまざまな分野で活躍する塩崎の就任を受け、『めざましテレビ』側も「めちゃくちゃうれしすぎて滅!」とコメント。

M!LKについて、これまで数多く取材してきただけでなく、“めざましライブ”でもパフォーマンスとサプライズ演出で会場を盛り上げてきた「最高のエンターテイナー」と評し、「その中でも特に笑いに貪欲な塩崎さんが、生放送でどんな爪痕を残し楽しませてくれるのか、ぜひご期待ください!」と期待を寄せた。

【編集部MEMO】

塩崎太智は、2000年9月11日生まれ、和歌山県出身。5人組ダンスボーカルグループ・M!LKのメンバーで、担当カラーはサファイアブルー。特技はアクロバット、ダンス、器械体操で、それらを生かしたパフォーマンスを得意とする。俳優としても活動し、ドラマ『その着せ替え人形は恋をする』『ガチ恋粘着獣』、ショートフィルム『自由に捕らわれる。』などに出演。バラエティ番組にも多数出演している。

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