日本アクセスは2026年9月4日から9月23日まで、冷凍食品・アイスクリームの食べ放題イベント「チン! するレストラン in FUKUOKA」を福岡で開催する。

チン! するレストラン in FUKUOKA

「チン! するレストラン」は約200種類の冷凍食品・アイスが食べ放題

「チン! するレストラン」は、冷凍食品・アイスクリームの需要創出と市場活性化を目的に企画された食べ放題イベント。物価上昇や節約志向の高まりによって、新しい商品を気軽に試すハードルが高まっていることに加え、普段の買い物では売り場の棚を見る時間が約3秒ともいわれ、多くの商品が目に留まらないまま見過ごされているという。

そこで、食べ放題形式で冷凍食品・アイスクリームを気軽に試せる場を設け、普段は手に取らない商品や気になっていた商品との新たな出会いを生み出すことを目的としている。来場者は店内の冷凍ケースに並ぶ約200種類の商品から好きなものを選び、その場で電子レンジ調理して楽しめる。

写真は過去開催時のもの

今回の福岡会場では、「八ちゃん堂のむかん」「米粉でつくったたこ焼き」「竹下製菓のスペシャルブラックモンブラン」「丸永製菓のあいすまんじゅう」などもラインナップする。

2022年に東京・秋葉原で初開催され、キャンセル待ちが最大8,000組を超えるなど大きな反響を呼んだ。その後、大阪、愛知、北海道でも開催され、累計来場者数は3万人を突破している。

福岡会場イメージ

約200種類が食べ放題! ハーゲンダッツの新商品や600円以上の商品も

今秋発売予定の新商品や600円以上の高価格帯商品も含め、冷凍食品約150種類とアイスクリーム約50種類を食べ放題で楽しめる。

冷凍食品は、ピザ・グラタン・ドリアなどの洋食メニューをはじめ、たこ焼き・お好み焼き・焼そば、そば・うどん・ラーメン・パスタなどの粉ものや麺類、おにぎり・丼・ワンプレート、おかず、お弁当向け商品、スイーツなどをそろえる。

アイスクリームは、なじみのあるメーカーの人気商品が勢ぞろい。ハーゲンダッツは新商品を含めて豊富にラインナップし、個食タイプや箱アイスなど約50種類から多彩なフレーバーを楽しめるという。

過去開催時の写真

九州の人気商品を集めたご当地商品コーナーも

会場には、九州・沖縄の工場で製造された商品やアイスクリームなどを集めた「ご当地商品コーナー」も登場する。「八ちゃん堂」の「むかん」「米粉でつくったたこ焼き」、「竹下製菓」の「スペシャルブラックモンブラン」、「丸永製菓」の「あいすまんじゅう」など、九州でおなじみの商品をラインナップする。なお、記載されている商品は一部品切れとなる場合がある。

札幌開催時のご当地コーナー

オリジナルスムージーや「チン! するご当地ラーメン」も

冷凍フルーツや冷凍野菜を組み合わせて作る「飲むサラダ～Daily Smoothie～」コーナーに加え、新企画として「チン! するご当地ラーメン」も登場する。「チン! するご当地ラーメン」は、冷凍麺と冷凍野菜を使用して完成させる企画。フローズン食品をアレンジして楽しむ新たな体験を提供するという。

日替わりの「メーカーDAY」で冷凍食品の意外な食べ方を体験

「メーカーDAY」では、毎日日替わりで冷凍食品・アイスクリームメーカー各社がイチオシ商品を紹介し、食べ比べ企画などを実施する。

焼肉味の餃子や九州の新ご当地グルメのほか、「雪見だいふく×ガーナチョコ」なども登場。世界にひとつだけの手作りブラックモンブラン体験も実施する。さらに、丸永製菓の人気キャラクター「くま吉」、Umiosの人気キャラクター「森のくま太郎」(通称:くまちゃん)も会場にやってくるという。

過去開催時の写真

メーカーDAYスケジュール

電子レンジ60台にオーブントースターも! シロカと連携

会場内には、家電メーカーのシロカの協力により電子レンジ60台を設置する。さらに今回は、オーブントースターも新たに導入。「すばやきトースター」を活用し、電子レンジで温めた冷凍食品をさらにおいしく味わえるようにする。

商品の特性に合わせて調理方法を選べるため、冷凍食品の新たな魅力を体験できるという。電子レンジがずらりと並ぶ光景も、イベントならではの見どころとなっている。

フォトスポットやイベントオリジナルグッズも登場

会場内には、写真映えする冷凍食品やアイスクリームの大きなパッケージや顔はめパネルをそろえたフォトスポットを設置する。また、イベント参加の記念として購入できる「チン！するレストラン」オリジナルグッズも販売する。

福岡大学の学生がフローズン市場の魅力を発信

福岡大学の「課題解決型プログラム」の一環として、学生も「チン！するレストラン」に参画する。20代の冷凍食品の購入割合が低いといわれる中、未来のフローズンプロデューサーとして、調査結果やフローズン市場の拡大に向けた提案をパネル展示する。

また、学生が考えたフローズンの課題「レンジの待ち時間が暇」を解消するためのクイズや動画、商品を紹介するコトPOPなども展開予定となっている。

「チン! するレストラン in FUKUOKA」の開催概要

「チン! するレストラン in FUKUOKA」は、2026年9月4日〜9月23日の20日間限定で、福岡アイランドシティフォーラムで開催される。開催時間は11:00〜20:30で、最終入店は19:00。90分入れ替え制、事前予約制となっている。

利用料金は90分2,500円。小学生は半額、小学生未満は無料で、飲料は別料金となる。チケットは、9月4日〜9月13日来場分を8月7日12:00から、9月14日〜9月23日来場分を9月8日12:00から、特設サイトで販売。いずれも予定販売分に達し次第終了となる。