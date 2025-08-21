カルビー「じゃがりこ」がポテトサラダに! 初のチルド惣菜が登場 - ファミマで先行発売も

カルビーは9月22日、日本アクセスと共同開発したチルド惣菜「じゃがりこ サラダ味のポテトサラダ」(希望小売価格 税抜き198円)を全国の小売店舗で発売する。また、9月16日より全国のファミリーマート店舗で先行発売する。

「じゃがりこ」は今年10月で30周年を迎えるロングセラー商品。現在「サラダ」をはじめ「チーズ」「じゃがバター」「たらこバター」を定番の味として展開している。こうした中、チルド食品や冷凍食品などを数多く取り扱う日本アクセスから周年に合わせ提案があり、共同開発が実現した。

じゃがりこは以前からアレンジレシピとしてポテトサラダを紹介しており、過去には耐熱容器のカップにお湯を入れてポテトサラダができる「じゃが湯(ゆ)りこ」を発売してしていた。今回、新たな楽しみ方を提案すべく、両社で約半年にわたり試行錯誤を重ね、マヨネーズや酢の量を調整し、自宅でストックができるよう賞味期限45日を実現。じゃがりこの味わいは残したまま、マヨネーズの酸味が苦手な子どもでも食べやすいよう、甘みを感じられる味わいに仕上げた。国産ジャガイモを使用し、パセリや人参といった野菜の種類だけでなく、そのカットサイズもじゃがりこを再現している。