日清食品は8月26日、「出前一丁 秘伝のごま油調味料 ボトルセット」(2,900円) を日清食品グループ オンラインストアで発売した。

「出前一丁 秘伝のごま油調味料 ボトルセット」(2,900円)

1968年2月に誕生した「出前一丁」は、ごま油の香ばしい風味と懐かしい味わいが特長のロングセラーブランド。同商品の味の決め手である「秘伝のごま油」調味料は、かどや製油が出前一丁のために開発したごま油をベースに、香辛料の風味をきかせたコク深い味わいが特長。「もっとたくさんかけたい」「ボトルで売ってほしい」といった声が多数寄せられていたという。

そこで今回、かどや製油の協力のもと、秘伝のごま油調味料を約150食分(200g)詰めた「出前一丁 秘伝のごま油調味料 ボトル」1本と、「秘伝のごま油調味料 活用レシピ」リーフレット1部、「出前一丁 5食パック」2パック、「出前一丁どんぶり」3食、「出前一丁どんぶりミニ」3食をセットにし、1,000セット限定で販売する。出前一丁に好きなだけ"追いがけ"できるのはもちろん、さまざまな料理に使用できる。

なお、ボトルの単品販売は行わない。セットに含まれる出前一丁 5食パックと出前一丁どんぶり、どんぶりミニは、通常の商品と同じものとなる。