ココモーラは2026年8月28日、「初心者のクレジットカード利用に関するアンケート2026」の調査結果を発表した。本調査は2026年8月18日、クレジットカードを持っている人300人を対象に、インターネット調査で行われた。初めてのクレジットカードを選ぶ際に重視したポイントや、実際に選んだカード、満足度、初めてカードを持った年齢、作成時の年収などを調査した。

初心者のクレジットカード利用に関するアンケート2026

初めてのクレカ選びで「年会費の安さ」が52%で最多

初めてのクレジットカードを選ぶ際に重視したポイントを聞いたところ、「年会費の安さ」が52%で最も多かった。次いで「ポイント還元率」が19.67%、「知名度・安心感」が12%となった。初めての1枚を選ぶ際には、ポイント還元率や知名度などよりも、年会費などのコスト面を重視する人が多い結果となった。

初めてのクレジットカードを選ぶ際に重視したポイント

初めて作ったクレカは「楽天カード」が26.67%で人気1位

初めて作成したクレジットカードを聞いたところ、「楽天カード」が26.67%で最も多かった。続いて「三井住友カード(NL)」が14%、「セゾンカードインターナショナル」が10%となった。

また、「楽天カード」を初めての1枚に選んだ人のうち、97.5%が「満足」または「やや満足」と回答した。人気カード全体でも満足度はいずれも70%を超えており、支持を集めているカードほど満足度も高い傾向がみられたという。

初めて作成したクレジットカード

初めてクレカを持った年齢は「20〜22歳」が34.67%で最多

初めてクレジットカードを作成した年齢は、「20〜22歳」が34.67%で最も多かった。次いで「23〜26歳」が24%となり、合わせると半数を超えた。就職や大学進学などのタイミングで、初めてクレジットカードを持つ人が多い可能性があるという。

初めてクレカを持った年齢

初めてクレカを作ったときの年収は「301〜500万円」が24.33%で最多

初めてクレジットカードを作成した際の年収では、「301〜500万円」が24.33%で最も多かった。「201〜300万円」が22%と続き、ほぼ同水準となった。一方で、「1万円未満」と回答した人も13.33%いた。年収に関わらず、早い段階でクレジットカードを持ち始める人も一定数いる状況となった。