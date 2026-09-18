ソフトバンク、PayPay、LINEヤフー、SB C&SおよびPayPay銀行は9月17日から、福岡ソフトバンクホークスの2026パーソル パ・リーグ優勝を記念した「ソフトバンクホークス 優勝キャンペーン」を順次実施している。

ソフトバンクホークス 優勝キャンペーン

【ソフトバンク】8つのキャンペーンを展開

1.誰でも参加、最大20万円相当が当たる

キャンペーン期間中に専用ページから応募すると、抽選で最大20万円相当の「PayPayポイント」やホークス選手のサイン入りグッズなどが当たる。

また、全国のソフトバンクショップ、ワイモバイルショップおよび家電量販店の対象店舗へ来店すると、抽選で300円～最大2,000円相当、または参加賞として150円相当のPayPayポイントがその場で当たる。同キャンペーンは、ソフトバンクやワイモバイルの利用者以外も参加できる。

実施期間は9月17日～9月30日午後11時59分。店頭でのキャンペーンは9月18日～10月1日の各店舗の営業終了まで。

2.SoftBank Air・光の契約で最大10万円分還元

ウェブサイトまたは電話で「SoftBank Air」または「SoftBank 光」のいずれかを初めて契約すると、抽選で265人に普通為替最大10万円分をキャッシュバックする。

実施期間は9月17日～10月7日午後11時59分。

3.おうちでんき契約で最大10万円相当進呈

キャンペーン期間中に「おうちでんき」を初めて契約した人の中から、抽選で最大10万円相当のPayPayポイントをプレゼントする。

実施期間は9月17日～10月7日午後11時59分。

4.LINEMO公式Xフォロー&リポストでPayPayポイントを進呈

キャンペーン期間中にLINEMO公式Xアカウント(@LINEMO_official)をフォローし、期間中毎日投稿されるキャンペーンに関するポストをリポストした人の中から抽選で100人に、2,000円相当のPayPayポイントをプレゼントする。さらにWチャンスとして、LINEMO公式Xアカウントをフォローし、指定のハッシュタグ「#ソフトバンクホークス優勝」「#LINEMO」と一緒にポストした人の中から抽選で20人に、5,000円相当のPayPayポイントをプレゼントする。

実施期間は9月17日～9月23日午後11時59分。

5.公式LINEからの応募で最大20万円相当を進呈

キャンペーン期間中にソフトバンクのLINE公式アカウントを友だち追加し、「ホークス優勝おめでとう」とメッセージを送信したうえでアンケートに回答すると、抽選で1万名に最大20万円相当のPayPayポイントが当たる。

実施期間は9月17日～9月30日午後11時59分。

6.ホークスTVの月額料金が6カ月分無料に

キャンペーン期間中にワイモバイルLINE公式アカウントのトーク画面からアンケートに回答した人の中から抽選で20人に、「ホークスTV」の月額プラン(990円)の料金が6カ月分無料になるクーポンコードをプレゼントする。

実施期間は9月17日～9月30日午後11時59分。

7.ベースボールLIVE加入で2,500円相当を進呈

キャンペーン期間中に、「ベースボールLIVE」の年額プラン(5,940円)に新規加入の上、指定の応募フォームからエントリーすると、2,500円相当のPayPayポイントがもらえる。

実施期間は9月17日～11月8日午後11時59分。

8.「バスケットLIVE」が1カ月分無料

キャンペーン期間中に応募フォームから登録すると、先着で2万260人に「バスケットLIVE」の月額プラン(770円)の料金が1カ月分無料になるクーポンコードをプレゼントする。

実施期間は9月17日～11月8日午後11時59分。

【PayPay】公式Xフォロー&リポストで5万円相当が当たる

キャンペーン期間中に、PayPay公式Xアカウント(@PayPayOfficial)のフォローと対象ポストのリポストをした人の中から抽選で20人に、5万円相当の「PayPayポイント」をプレゼントする。

実施期間は9月17日～9月23日午後11時59分。

【LINEヤフー】X投稿キャンペーン&くじを実施

1.Yahoo!ショッピング公式Xフォロー&リポストで10万円相当が当たる

キャンペーン期間中に、「Yahoo!ショッピング」公式Xアカウント(@yahoo_shopping)のフォローと対象ポストのリポストをした人の中から抽選で10人に、10万円相当のPayPayポイントをプレゼントする。

実施期間は9月18日正午～9月25日午後11時59分。

2.総額100万円相当が当たるホームランくじ

キャンペーン期間中に専用ページでくじを引くと、総額100万円相当のPayPayポイント(期間限定)や、Yahoo!ショッピングで使えるストアクーポンが当たるキャンペーンを実施する。

実施期間は9月14日正午～11月2日午前11時59分。

【SB C&S】最大70%オフセールなど実施

1.人気の家電やガジェットなどが最大70%オフ

SB C&Sのオンラインショップ「トレテク!ソフトバンクセレクション」で、ロボット掃除機やスマート家電、アクションカメラ、ヘルスケアデバイス、スマホアクセサリーといった人気の商品が最大70%オフで購入できる大特価セールを実施する。

実施期間は9月17日～9月30日午後11時59分。

2.誰でも使える10%オフクーポンをプレゼント

キャンペーン期間中にセール対象商品以外の商品購入(注文金額合計5,000円以上)で使える10%オフクーポンを、期間中全員にプレゼントする。

実施期間は9月17日～9月30日午後11時59分。

【PayPay銀行】定期預金で3つの特典

PayPay銀行の「ホークスファンサポート預金」では、PayPayポイントや観戦チケット&ホークスグッズ、LINEスタンプのプレゼントなど、3つの特典を用意している。

特典1.最大1万円相当のPayPayポイントをプレゼント

円定期預金1年ものに合計50万円以上預け入れると、預入金額と福岡ソフトバンクホークスの最終成績に応じて最大1万円相当のPayPayポイントをプレゼントする。

特典2.ホークス観戦チケット&グッズが当たる

円定期預金1年ものに合計10万円以上預け入れた人の中から抽選で、観戦チケットやホークスグッズをプレゼントする。

特典3.LINEスタンプをプレゼント

ホークスファンサポート預金にエントリーした人全員に、LINEスタンプをプレゼントする。