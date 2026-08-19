アメリカン・エキスプレス・インターナショナルと全日本空輸(以下、ANA)は9月2日、両社の提携カードをリニューアルし、新カードの申し込み受付を13:00より開始する。

今回のリニューアルでは、「ANAアメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード」および「ANAアメリカン・エキスプレス・プレミアム・カード」を、ANAマイルをより貯めやすい商品設計へ進化させるとともに、トラベル・ダイニング特典を拡充する。

ANAアメリカン・エキスプレス・ゴールド・カードの新特典

年間カード利用額400万円(税込)以上で15,000ボーナスマイルを進呈するほか、羽田空港第2ターミナル「Power Lounge Premium」を利用できるようになる。また、アメリカン・エキスプレスが提供するダイニング予約サービス「ポケットコンシェルジュ」の利用で20%のキャッシュバックが年間最大2万円まで受けられるダイニングキャッシュバックを提供する。

従来提供している「プライオリティ・パス」(年2回)や、ANAでの航空券購入時に100円＝3マイル相当が付与されるなど、旅行をより快適かつお得に楽しめるサービスも引き続き利用できる。

ANAアメリカン・エキスプレス・プレミアム・カードの新特典

年間カード利用額600万円(税込)以上で30,000ボーナスマイルを進呈するほか、羽田空港第2ターミナル「Power Lounge Premium」を利用できるようになる。また、ポケットコンシェルジュの利用で20%のキャッシュバックが年間最大4万円まで受けられるダイニングキャッシュバックを提供する。

人気の国内外のホテルブランドに一泊無料で宿泊できるカード継続特典のプレミアム フリー・ステイ・ギフトや、利用回数無制限のプライオリティ・パスに加え、ANA国内線の空港ラウンジ利用や、ANAでの航空券購入時に100円＝4.5マイル相当が付与されるなど、プレミアムな旅の体験を実現する特典も引き続き利用できる。

全3券種のカードデザインを刷新

また、ANAアメリカン・エキスプレス・カード、ANAアメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード、ANAアメリカン・エキスプレス・ プレミアム・カードの全券種で、発行開始以来初となるカードデザインの刷新を実施する。

新デザインでは、ANAブランドを象徴する尾翼をモチーフに採用し、信頼感や上質さを継承しながら、よりモダンで洗練されたデザインへ刷新した。さらに、ポートフォリオ全体として統一感を持たせながら、各カードの個性をより明確に表現している。

全3券種のカードデザインを刷新

新規入会キャンペーンを実施

初の全面リニューアルを記念し、新規入会キャンペーンを実施する。

9月2日～11月4日の期間中、いずれかの提携カードへ新規入会し、所定のカード利用条件を達成すると、ANAアメリカン・エキスプレス・プレミアム・カードでは最大242,000マイル相当、ANAアメリカン・エキスプレス・ゴールド・カードでは最大128,000マイル、ANAアメリカン・エキスプレス・カードでは最大38,000マイルを獲得できる。諸条件があり、詳細はキャンペーンページで案内している。

50,000マイルが当たる、ANAアメックス ドリームキャンペーン

8月19日～11月18日の期間中、キャンペーンに応募したANAアメリカン・エキスプレスの提携カード会員(既存・新規)を対象に、抽選で300名へ50,000ANAマイルをプレゼントする。諸条件があり、詳細はキャンペーンページで案内している。