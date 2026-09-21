アメリカン・エキスプレスは9月21日、プラチナ・カード以上の会員を対象に、「FORMULA 1 JAPANESE GRAND PRIX 2027」の観戦チケット「アメックス パドッククラブ プライベート スイート」の先行販売を開始する。

「FORMULA 1 JAPANESE GRAND PRIX 2027」カード会員限定先行販売を開始

パドッククラブのチケット先行販売を開始

同社は、フォーミュラ1(F1)のグローバル・オフィシャル・パートナーとして、日本を含む世界16のグランプリで、カード会員(他社提携カードを含む、すべてのアメリカン・エキスプレスのクレジットカード)に対して、チケットの先行販売やレース会場での特典など、特別な体験を提供している。

FORMULA 1 JAPANESE GRAND PRIX 2027は、2027年4月9日～11日に開催される。今回先行販売するのは、F1ホスピタリティの頂点ともいわれるパドッククラブの観戦チケット「アメックス パドッククラブ プライベート スイート」。

一次販売はプラチナ・カード以上の会員を対象に、9月21日22:00より開始する。専用の「アメックス・エキスペリエンス・アプリ」経由にて購入できる。9月22日22:00からは、すべてのアメリカン・エキスプレスのカード会員を対象とした二次販売を行う。

特別観戦ルームでレースやピットワークを間近に

アメックス パドッククラブ プライベート スイート

同チケットでは、ピットビルディング2階「ホスピタリティラウンジ」に設置された特別な観戦ルームにて、白熱のレースを楽しめる。ホームストレートを疾走するマシンや、秒単位の精度で繰り広げられる緊迫のピットワークを間近で観戦可能。視界を遮るものがない特等席から、F1の迫力と臨場感を存分に堪能できる。

一流シェフによるケータリングサービス

ホスピタリティラウンジの会場では、一流シェフによるバラエティ豊かなケータリングと、飲み放題のアルコールとソフトドリンクを用意する。

カード会員限定の特別プログラム

レース観戦の合間には、通常では立ち入ることのできないピットレーンを歩く「ピットレーンウォーク」や、コース全体を巡る「トラックツアー」を実施。さらに、アメックスのブランドアンバサダーと直接触れ合えるミート&グリートも実施する。

名古屋駅から無料送迎

同チケットの購入者は、特別に名古屋駅から鈴鹿サーキットまでアメックス限定の無料シャトルバスを利用できる。長距離移動の負担を軽減し、快適に会場へアクセスすることができる。

左:ピットレーンウォークの様子/右:アメックス限定 シャトルバス

指定席・自由席は10月から先行販売

さらに今後は、指定席・自由席のチケットについても先行販売を実施する予定だ。プラチナ・カード以上の会員を対象としたアメックス・エキスペリエンス・アプリ経由での一次販売は、10月26日11:00より開始する。すべてのアメリカン・エキスプレスのカード会員を対象とする先行販売は、10月27日11:00より行う。

公式ウェブサイト「F1 with Amex」では、FORMULA 1 JAPANESE GRAND PRIX 2027の最新情報や、カード会員を対象とした先行販売の詳細、特典の内容などを随時公開していく。