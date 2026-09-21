三井住友カードは9月18日、首都圏新都市鉄道が10月1日からつくばエクスプレス(TX)にて「クレカタッチでゆとり通勤キャンペーン」第2弾を実施することを発表した。

つくばエクスプレス

同キャンペーンは、三井住友カードが提供するクレジットカードなどのタッチ決済を活用した乗車サービス「クレカ乗車」による混雑緩和施策の第2弾となる。

実施期間は2026年10月1日～2027年1月31日の平日で、祝日も含む。対象となるカードブランドは、Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club、Discover、銀聯。

対象決済

利用者が指定時間までに対象入場駅からタッチ決済で入場し、秋葉原、新御徒町、浅草、南千住、北千住のいずれかの駅で出場すると、普通旅客運賃(10円単位運賃)から20%割引となる。

対象入場駅のうち、つくば、研究学園、万博記念公園、みどりの、みらい平、守谷、柏たなか、柏の葉キャンパス、流山おおたかの森では、始発から午前6時30分までに入場することが条件となる。流山セントラルパーク、南流山、三郷中央、八潮、六町、青井では、始発から午前7時までが対象となる。

第1弾からの主な変更点

第1弾では、全駅で午前6時30分までの入場が割引対象だったが、第2弾では、流山セントラルパーク～青井の6駅について、対象時間を午前7時まで延長する。