セブン銀行とセブン・カードサービスは8月26日、「nanacoクレジットカード」の提供を開始した。

同カードは、日々の買い物を支える決済・ポイントサービスとして幅広い世代に親しまれてきた「nanaco」の想いを受け継ぎながら、よりお得で便利な決済サービスとして登場した。

nanacoクレジットカードアプリでの審査受付から最短3分で即時発行、即時利用が可能。国際ブランドはJCBで、年会費は永年無料となる。

多彩なリワードを提供

同カードでは、利用金額に応じたnanacoポイントの還元に加え、「ポイントリワード」や、対象店舗で割引サービスが受けられる「割引リワード」を提供する。

ポイントリワードでは、利用金額200円ごとに1ポイントを還元するほか、セブン‐イレブンでの利用で最大11%、対象店舗での利用で200円ごとに2ポイントを還元する。

さらに、月間の利用金額10万円ごとに、セブン銀行ATMから現金1,000円を受け取れる「現金リワード」を提供する。クレジットカードの月間利用額に応じて、セブン銀行ATMで現金を受け取れる特典の付帯は日本初となる。

7,777円キャッシュバックキャンペーンを実施

同カードの誕生を記念し、新規入会および所定の条件を達成した人を対象に現金7,777円をキャッシュバックするキャンペーンを実施する。

同カードの支払い口座にセブン銀行口座を設定し、期間中の引落し日(2026年10月～2027年5月)にセブン銀行口座での1回あたりの引落し金額が7,777円以上、かつ引落し日の前月末時点で普通預金口座の残高が10万円以上であることが条件。すべての条件を達成すると、現金7,777円がセブン銀行普通預金口座へ振り込まれる。