PayPayは9月15日、地方自治体と連携したキャンペーンや、地方自治体が「PayPayクーポン」を活用する取り組みについて、あらたに2026年11月以降に実施が決定した施策を発表した。

岩手県野田村で最大20%還元

岩手県野田村では「行こう!買おう!野田村で最大20%が戻ってくるキャンペーン」を実施する。開催期間は2026年11月1日午前0時～11月30日午後11時59分。キャンペーンは早期に終了することがある。

期間中に対象店舗でPayPayで支払うと、最大20%のPayPayポイントが付与される。岩手県野田村内のPayPay加盟店のうち、野田村とPayPayが指定する加盟店が対象。1回あたりの付与上限は2,000ポイント、期間あたりの付与上限は5,000ポイント。

群馬県大泉町で最大20%還元

群馬県大泉町では「大泉町のお店を応援!PayPayで最大20%戻ってくるキャンペーン」を実施する。開催期間は2026年11月1日午前0時～11月30日午後11時59分。キャンペーンは早期に終了することがある。

期間中に対象店舗でPayPayで支払うと、最大20%のPayPayポイントが付与される。群馬県大泉町内の中規模・小規模のPayPay加盟店のうち、大泉町とPayPayが指定する加盟店が対象。1回あたりの付与上限は2,000ポイント、期間あたりの付与上限は4,000ポイント。

大阪府枚方市で最大15%還元

大阪府枚方市では「枚方市 PayPayで最大15%戻ってくるキャンペーン」を実施する。開催期間は2026年11月1日午前0時～11月30日午後11時59分。キャンペーンは早期に終了することがある。

期間中に対象店舗でPayPayで支払うと、最大15%のPayPayポイントが付与される。大阪府枚方市内の中規模・小規模のPayPay加盟店のうち、枚方市とPayPayが指定する加盟店が対象。1回あたりの付与上限は500ポイント、期間あたりの付与上限は3,000ポイント。

枚方市 PayPayで最大15%戻ってくるキャンペーン

秋田県潟上市、クーポン利用で最大20%還元

秋田県潟上市では「潟上市商工会キャッシュレス還元事業クーポン」が発行される。開催期間は2026年11月1日午前0時～11月30日午後11時59分。クーポン利用期間は早期に終了することがある。

クーポン利用期間中にPayPayアプリの「クーポン」ミニアプリより同クーポンを事前取得のうえ、対象店舗でPayPayで支払うと、最大20%のPayPayポイントが付与される。クーポンは、秋田県潟上市のPayPay加盟店のうち、潟上市商工会とPayPayが対象店舗として指定する加盟店で利用できる。1回あたりの付与上限は1,000ポイント、期間あたりの付与上限は2,000ポイント。

潟上市商工会キャッシュレス還元事業クーポン

愛知県豊田市、クーポン利用で最大20%還元

愛知県豊田市では、「コモ・スクエア(豊田市駅前)で使えるお得なクーポン」が発行される。開催期間は2026年11月1日午前0時～12月31日午後11時59分。クーポン利用期間は早期に終了することがある。

クーポン利用期間中に、PayPayアプリの「クーポン」ミニアプリより同クーポンを事前取得のうえ、対象店舗でPayPayで支払うと、最大20%のPayPayポイントが付与される。クーポンは、愛知県豊田市のPayPay加盟店のうち、豊田市駅前通り南開発とPayPayが対象店舗として指定する加盟店で利用できる。1回あたりの付与上限は20,000ポイント、期間あたりの付与上限は200,000ポイント。