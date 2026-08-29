野崎は一体何を見たのか――。30日に放送されるTBS系日曜劇場『VIVANT』(毎週日曜21:00～)第16話から、野崎(阿部寛)の新たな場面写真が公開された。

阿部寛

驚きの表情――野崎はいったい何を見た?

公開された写真には、スマートフォンの画面を見つめながら驚愕の表情を浮かべる野崎の姿が写されている。

第15話では、野崎の真意に注目が集まった野崎。今回公開された一枚では一転して表情を強張らせており、画面に映し出されたものに大きな衝撃を受けている様子がうかがえる。 野崎が凝視するスマートフォンの先には一体何が映っているのか? そこには、物語の始まりを写した“あるもの”が記されている…。

その真相が明らかになる第16話に注目だ。

【編集部MEMO】

阿部寛(あべ・ひろし)は、1964年6月22日生まれ、神奈川県横浜市出身の俳優。身長189cmの長身を生かし、大学在学中に「ノンノボーイフレンド大賞」で優勝してモデルとして活躍した。1987年に映画『はいからさんが通る』で俳優デビュー。その後、『TRICK』『ドラゴン桜』『結婚できない男』『下町ロケット』『VIVANT』など数々の人気ドラマに主演。『VIVANT』では、公安に所属し第2シーズンでは裏切りが判明した野崎を演じている。

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