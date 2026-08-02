カツオの指摘に心外――きょう2日のフジテレビ系アニメ『サザエさん』(毎週日曜18:30～)では、「笑われるよりも笑わせたい」など3本を放送する。

「笑われるよりも笑わせたい」

サザエは魚屋で、カニが新鮮で生きていると言われ、顔を近づけて見ると、カニに鼻を挟まれてしまう。話を聞いた家族は大笑いする。食後、テレビで落語を見ていたサザエは、話術で笑わせるのはすごいと感心する。するとカツオが、サザエは笑われるほうだから、笑わせるのは無理だと言い、心外なサザエは自分も話術で笑わせようとする。

「磯野家、スイカまつり」

中島がスイカを半分に切って、兄貴と半分こしたと話し、カツオはうらやましくなる。カツオは家族に、次の日曜日に“スイカまつり”を開いて、その日はスイカをおなかいっぱい食べる日にしようと提案する。すると波平が、毎日宿題をちゃんとするなら許可してもいいと言い、カツオは張り切る。

「カツオ身代わり帳」

波平は同じ日にゴルフと釣りと囲碁の約束をしていたことをすっかり忘れ、当日、大慌てになる。結局、カツオの機転で、ゴルフはマスオに任せ、釣りは花沢父に代わってもらい、囲碁だけが波平になる。カツオは、釣りに行った花沢父が、釣った魚をお裾分けしてくれるはずだと、期待する。

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