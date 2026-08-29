『24時間テレビ』巨大ドミノチャレンジ始動　八乙女光の声掛けに子どもたちがジャンプ

小学生親子3000人が、24時間かけて巨大ドミノを作り上げる――。日本テレビ系大型特番『24時間テレビ49-愛は地球を救う-』(29日18:30～30日20:54)で、「小学生親子3000人と挑む! スクール革命! 24時間ドミノチャレンジ」がスタート。Hey! Say! JUMPの八乙女光が会場を盛り上げ、総合司会の内村光良も両国・国技館から子どもたちへエールを送った。

八乙女光の声掛けに子どもたちがジャンプ

この企画では、小学生親子3000人が参加し、2日間にわたる生放送の中で史上最大規模の巨大ドミノチャレンジに挑む。

会場となるのは、千葉県の流山市立小山小学校。八乙女光が「みなさん準備できていますか?」と声を掛けると、校内の子どもたちは元気よくジャンプしながら大盛り上がりを見せた。

さらに、総合司会を務める内村光良が、メイン会場の両国・国技館から小山小学校へ校内放送を実施。

「小山小学校のみなさん、こんにちは! 『スクール革命!』で先生役をやっております、内村光良です。みんなこれから長時間大変だと思うけど、ドミノチャレンジ頑張ってね! ずーっとジャンプしててね!」とエールを送った。

その後、内村と小山小学校の子どもたちが一緒にカウントダウン。「スタート!」の掛け声とともに、校舎中を駆け巡るドミノを並べる作業が始まった。

巨大ドミノを倒す本番は30日の生放送中

24時間をかけて作り上げる巨大ドミノを一気に倒す本番は、30日の生放送中に行われる。

小学生親子3000人の思いを乗せたドミノは、無事に最後までつながるのか。その行方が注目される。

【編集部MEMO】

『24時間テレビ49』では、内村のほか、羽鳥慎一、水卜麻美アナウンサーが総合司会を担当。チャリティーパートナーをSixTONES、山崎育三郎、芳根京子、チャリティーランナーを星野真里、スペシャルサポーターを北川景子、スペシャルサポーター(チャリTシャツ)をちゃんみなが務める。

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