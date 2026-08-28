M!LKの塩崎太智(※崎はたつさき)が、10月期のABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『もうパパ!』(10月4日スタート 毎週日曜22:15～)に出演することが、わかった。

塩崎太智、GP帯連ドラ初レギュラー!

同作は、NHK『恋せぬふたり』で「第40回 向田邦子賞」を受賞し、NHK連続テレビ小説『虎に翼』など数々のヒット作を手掛ける吉田恵里香氏による完全オリジナル作。動画配信でバズったことをきっかけに、“家族の幸せな日常”で再生数を稼ぐ父親と、そんな父親に振り回されながらも「NO」と本音が言えない娘、令和のSNS社会の光と影を映し出すヒューマンファミリードラマとなっている。

今回がGP帯連続ドラマとしては初のレギュラー出演となる塩崎が演じるのは、ハイテンションな大人気動画配信者“シュンマックス”こと佐々木俊也。同い年の紀子(原菜乃華)とは小さい頃から家族ぐるみで親しく、紀子と良詫(堤真一)のチャンネル『タラちゃんねる』とコラボ企画を行うなど、公私ともに気心の知れた存在だ。

単なる幼なじみの枠を超え、自他ともに認める紀子の大親友である俊也は、娘の本音に気づけなくなっている良詫とは対照的に、紀子の気持ちを誰よりも敏感にとらえ、良詫と紀子の間に潜む無自覚なすれ違いにも早くから気づき、内心で憂慮する。

そんな中、紀子が人生初めての恋に挑もうとしていると知り、応援しようとするが、実際に、紀子が思いを寄せる吉良陽日(岩瀬洋志)の話を聞くにつれ、態度を一変。幼い頃から紀子の一番の理解者で、紀子の味方であり続けてきた俊也は、陽日を敵視するようになる。

コメントは以下の通り。

塩崎太智(M!LK)

――GP帯連続ドラマ・初のレギュラー出演となりますが、本作への意気込みや脚本を読まれた感想・見どころは?

家族の物語だけではなく、そこから繰り広げられていく、友情、恋愛の物語をぜひ楽しんでみていただけたらなと思います。

――動画配信者・シュンマックスこと俊也を演じますが、視聴者に注目してほしいポイントは?

主人公の紀子の1番の理解者なので、紀子を支えるシュンマックスの優しさをぜひ感じとっていただけたら嬉しいです。

――原菜乃華さん演じる“紀子”を誰よりも理解し全力で守る親友役ですが、塩崎さんを誰よりも理解している人は?

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