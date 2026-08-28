ホットランドホールディングスは9月6日、「クロワッサンたい焼の日」として「クロワッサンたい焼5匹入りセット」を"クロ"にちなんだ特別価格1箱5匹入り1,036円(税抜960円)で、全国の「築地銀だこ」のクロワッサンたい焼取扱店舗(一部店舗除く)と「銀のあん」店舗で販売する。

「クロワッサンたい焼」は、専用機器で、高温で一気に焼き上げ、独特のサクサク感を実現している同社オリジナルスイーツ。24層に重ねた特製クロワッサン生地の片面には、ザラメ糖がキャラメリゼされ、芳醇な風味と食感のアクセントに。1番人気の北海道産小豆を使用した自家製餡の「あずき」や、期間限定商品のクリーム系商品との相性もよいという。

また、生地は高温で香ばしく焼き上げており、時間を置いてもしんなりしにくく、サクサクとした心地よい食感が楽しめることから、「常温でこそ真価を発揮する」独自の食感としている。

1匹でしっかりとした満足感が得られる食べ応えも特長のひとつ。さらに、生地がしっかりしていて持ち運んでも崩れにくいため、手土産や差し入れとしても支持を集めている。

クロワッサンたい焼

今回、同商品が5個入った「クロワッサンたい焼5匹入りセット」が、9月6日限定で通常価格1,296円から260円お得な1,036円で販売される。

なお、期間限定商品「クロワッサンたい焼プリン」は、先日放送されたTBSテレビ「ジョブチューン」の人気企画で"満場一致合格"となった。ただし、同商品は「クロ(96)ワッサンたい焼の日」の対象外となる。