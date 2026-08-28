毎日のお薬、ついバッグの奥で迷子になりがち……そんな悩みを解決してくれそうなアイテムが、カプセルトイになって登場。中身が見やすいクリア素材で、かわいさと実用性を両立させたアイテムとなっています!

📣12月発売予定✨

『お薬専用ポーチ』300円

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お薬の携帯に便利なやつがでました🌈

これで飲み忘れることもないよね☺️

クリアでかわいいので他のものを入れてもグッ👍

(@AMUSE_capsuleより引用)

こちらが話題のカプセルトイ『お薬専用ポーチ』です。用途別に4種類ラインアップされており、それぞれチャーム付き。腹痛用の「青」には「はらいた」の文字のチャームが付属。あえて“ひらがな”なのがなんだか可愛いですよね。

また、のど・熱・鼻用の「黄色」には「のど★熱★鼻」の文字のチャームが、持病用の「ピンク」には英語で「JIBYO」と書かれたチャームが。さらに、頭痛用の「赤」にはピンク色の脳のチャームが付いています(笑)。

ケースの長さは約10㎝で、1回300円。発売日は12月とまだまだ先なのですが、SNSでは「何これかわいいw」「はらいた欲しすぎwwwwww」「めっちゃ欲しい!頭用にロキソニン詰め込みたいw」「これは可愛い。親に持たせよう」と早くも話題に。持病のある方は毎日のお薬を、片頭痛持ちやお腹の弱い方は市販薬を入れて持ち歩けば安心ですよね。

また、お薬専用とはなっているものの、夏は塩分タブレット、冬はのど飴などを入れてもいいかも。筆者なら、部活に行く息子に、おなかの薬と塩分タブレット、ドリンク代の小銭、予備のコンタクトを入れて持たせたい! 自分と大事な人の健康を守るため、見つけたら迷わず回しちゃいましょう!