歯医者さんでお馴染みの歯の模型が、ミニチュアサイズになってボックストイに登場。しかも蓄光仕様で、夜になると怪しく光る歯もあるのだとか……。

🆕✨🦷2026年11月発売商品🦷✨🆕

ボックストイ

「ミニチュア 歯の模型」

🦷歯医者さんで見たことある…!👀

手のひらサイズで楽しめる本格的なミニチュアが登場です🦷

歯ブラシや歯間ブラシがセットになっているので開いて、磨いて、じっくり観察しよう🔎

歯磨きの練習はもちろん、細部までこだわった模写にもおすすめです✍️✨

全国のホビーショップにて2026年12月から展開予定!

どうぞお楽しみに!

(@SOTA170317より引用)

こちらが、12月に発売されるボックストイ「ミニチュア 歯の模型」です。歯医者さんに必ず置いてあって、治療の説明や歯磨き指導のときに使用しますよね。そんな歯の模型が、本体の高さが約40㎜というサイズでミニチュア化。再現度の高いデザインと開閉ギミック、さらに歯ブラシや歯間ブラシもセットになった本格仕様となっています。

カラーは、「ノーマル(ピンクの歯ブラシ)」「グレー(オレンジの歯ブラシ)」「クリア(ブルーの糸楊枝)」「ノーマル蓄光(グリーンの糸楊枝)」の4色。蓄光タイプは、暗闇で白い歯が怪しく光るんです!

SNSで紹介されると、「めちゃ可愛いwww」「これ歌のレッスンの時に使いたいやつじゃん…!!!!!」「子供に歯磨きの仕方を教える時に役に立ちそうで欲しい‼︎」「クリアと蓄光ほしい」「これで実習してたなぁ…たぶん実家にあるような笑 懐かしい」といった声が。歯科衛生士の練習や、お子さんの歯磨き指導にぴったりですが、蓄光タイプが出たら、オカルトな空間を再現してみるのも楽しいかも。

価格は770円。気になる方は、チェックしてみてくださいね。