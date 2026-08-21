キーウィの口ばしから「醤油」が出る……だと？　そんなドリーミンな醤油差しがあるらしい。という噂をネットで見かけました。

Xで人気のアイデアクリエイター・いしかわかずやさんのアイデアを、玩具メーカーのリアンキューラボがカプセルトイとして商品化したもので、その名も「キーウィの醤油さし」（全4色・2026年8月発売で1回500円）。

  • 「キーウィの醤油さし」全4色を並べてみました

    「キーウィの醤油さし」全4色を並べてみました

そもそもキーウィは、ニュージーランドの国鳥で、丸い体と細長いくちばしが特徴なのですが、改めてこのボディを「醤油差し」として見てみると……言われてみれば！　確かに醤油差しなんですよね。

通販サイトのAmazonで、こちらの「キーウィの醤油さし」のコンプリートセットが予約販売されていたので、思わず購入してしまいました。

開封っ！

さっそく届いたので、カプセルから取り出してみました。

こちらの商品は、それぞれ茶色が醤油用、緑がお酢用、ピンクがラー油用、青色がポン酢用というふうに、用途が分かれているんですね。ご覧ください、このまん丸なボディ。かわいらしすぎます……。

  • ピンクと緑のキーウィ。丸いボディと長いくちばしが目を引きます

    ピンクと緑のキーウィ。丸いボディと長いくちばしが目を引きます

  • 茶色と青色のキーウィ。くちばしの先が注ぎ口になっています

    茶色と青色のキーウィ。くちばしの先が注ぎ口になっています

  • 茶色のキーウィをアップで見ると、つぶらな瞳もかわいらしい

    茶色のキーウィをアップで見ると、つぶらな瞳もかわいらしい

カプセルトイということもあり、高級感のある作りではありません。しかし、醤油などの調味料を入れて食卓に置いておくところを想像しただけで、非常にテンションが上がりますね。なお、頭を回して取り外すと、中身を入れられるようです。

  • 頭を取り外すと、ボディ上部に調味料の注ぎ口が現れます

    頭を取り外すと、ボディ上部に調味料の注ぎ口が現れます

醤油を入れるぞ

それでは、醤油用のキーウィに醤油を入れてみたいと思います。

  • 頭はねじ式で取り外せるため、ここから醤油を入れられます

    頭はねじ式で取り外せるため、ここから醤油を入れられます

おお、これは……。ボディが透明なので、入れた調味料の色がそのまま体の色として反映される仕組みになっているんですね。残りの量も分かるので、これはいいかもしれません。

  • 醤油を入れると、透明なボディが醤油の色に染まりました

    醤油を入れると、透明なボディが醤油の色に染まりました

  • 横から見ると、醤油の残量がひと目で分かります

    横から見ると、醤油の残量がひと目で分かります

ちなみに、ボディは押すとペコペコとへこむようになっています。質感は、お寿司やお刺身なんかについてくるあの「ボトル」みたいな感じ。分かります？

いよいよ使うぞ！

さてさて、近所のスーパーでお寿司を買ってきました。キーウィの醤油さしを使って、いよいよお寿司を食べてみたいと思います！

  • お寿司を用意して、実際の使い勝手を試してみます

    お寿司を用意して、実際の使い勝手を試してみます

まず、実際に使ってみて驚いたのが、キーウィを傾けても醤油がポタポタとこぼれてこないことです。

  • ボディをギュッと押すと、くちばしの先から醤油が出てきました

    ボディをギュッと押すと、くちばしの先から醤油が出てきました

この醤油差しは足が細くて不安定なデザインなので、ふとした瞬間に倒れたりして、中身がこぼれてしまうのではないか……と心配していたんですよね。しかし、なんとお腹の部分をギュッと押さなければ、醤油が出ない仕様。この使い勝手のよさには少々驚かされました。ただかわいいだけじゃねえな！

  • 押す力を加減しながら、エビにも醤油をかけてみます

    押す力を加減しながら、エビにも醤油をかけてみます

  • 細巻きにも、狙ったところへ醤油を注げました

    細巻きにも、狙ったところへ醤油を注げました

液だれも……なし！

そして、もう一つ驚いたのが、醤油をお寿司にかけ終わって机に置いても、いわゆる「液だれ」が起きなかったことです。

醤油差しは、注ぎ口から醤油がポタポタと垂れて、机の上を汚してしまうことがありますよね。しかしこちらの醤油差しはまったく垂れてきません。キーウィのくちばしが下を向いていることもあり、液だれしやすそうに見えるんですけどね。

  • 使用後に置いても、くちばしから醤油が垂れる様子はありません

    使用後に置いても、くちばしから醤油が垂れる様子はありません

何度か使ってみた限りなので、長期使用での保障はできませんが、これはもしかしてかなり実用性が高いのではないでしょうか。

  • 醤油をかけた細巻きを、さっそくいただきます

    醤油をかけた細巻きを、さっそくいただきます

かわいいだけじゃない実用性もある！

ということで、「キーウィの醤油さし」を買ってみたというレビューでした。

カプセルトイは8月6日から販売されているようなので、お近くにカプセルトイコーナーがあるようでしたら、一度試してみてもいいかもしれません。4匹が食卓にいるだけで、なんとなく食卓が華やかになった気がしますよ～。

  • 4色のキーウィが並ぶと、食卓がにぎやかな雰囲気に

    4色のキーウィが並ぶと、食卓がにぎやかな雰囲気に

増田

増田

ますだ

ネットニュースのライター・編集者。上手すぎるイラストで日々感じたことやできごとをインスタグラムで漫画にしています。

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