キーウィの口ばしから「醤油」が出る……だと？ そんなドリーミンな醤油差しがあるらしい。という噂をネットで見かけました。

Xで人気のアイデアクリエイター・いしかわかずやさんのアイデアを、玩具メーカーのリアンキューラボがカプセルトイとして商品化したもので、その名も「キーウィの醤油さし」（全4色・2026年8月発売で1回500円）。

そもそもキーウィは、ニュージーランドの国鳥で、丸い体と細長いくちばしが特徴なのですが、改めてこのボディを「醤油差し」として見てみると……言われてみれば！ 確かに醤油差しなんですよね。

通販サイトのAmazonで、こちらの「キーウィの醤油さし」のコンプリートセットが予約販売されていたので、思わず購入してしまいました。

開封っ！

さっそく届いたので、カプセルから取り出してみました。

こちらの商品は、それぞれ茶色が醤油用、緑がお酢用、ピンクがラー油用、青色がポン酢用というふうに、用途が分かれているんですね。ご覧ください、このまん丸なボディ。かわいらしすぎます……。

カプセルトイということもあり、高級感のある作りではありません。しかし、醤油などの調味料を入れて食卓に置いておくところを想像しただけで、非常にテンションが上がりますね。なお、頭を回して取り外すと、中身を入れられるようです。

醤油を入れるぞ

それでは、醤油用のキーウィに醤油を入れてみたいと思います。

おお、これは……。ボディが透明なので、入れた調味料の色がそのまま体の色として反映される仕組みになっているんですね。残りの量も分かるので、これはいいかもしれません。

ちなみに、ボディは押すとペコペコとへこむようになっています。質感は、お寿司やお刺身なんかについてくるあの「ボトル」みたいな感じ。分かります？

いよいよ使うぞ！

さてさて、近所のスーパーでお寿司を買ってきました。キーウィの醤油さしを使って、いよいよお寿司を食べてみたいと思います！

まず、実際に使ってみて驚いたのが、キーウィを傾けても醤油がポタポタとこぼれてこないことです。

この醤油差しは足が細くて不安定なデザインなので、ふとした瞬間に倒れたりして、中身がこぼれてしまうのではないか……と心配していたんですよね。しかし、なんとお腹の部分をギュッと押さなければ、醤油が出ない仕様。この使い勝手のよさには少々驚かされました。ただかわいいだけじゃねえな！

液だれも……なし！

そして、もう一つ驚いたのが、醤油をお寿司にかけ終わって机に置いても、いわゆる「液だれ」が起きなかったことです。

醤油差しは、注ぎ口から醤油がポタポタと垂れて、机の上を汚してしまうことがありますよね。しかしこちらの醤油差しはまったく垂れてきません。キーウィのくちばしが下を向いていることもあり、液だれしやすそうに見えるんですけどね。

何度か使ってみた限りなので、長期使用での保障はできませんが、これはもしかしてかなり実用性が高いのではないでしょうか。

かわいいだけじゃない実用性もある！

ということで、「キーウィの醤油さし」を買ってみたというレビューでした。

カプセルトイは8月6日から販売されているようなので、お近くにカプセルトイコーナーがあるようでしたら、一度試してみてもいいかもしれません。4匹が食卓にいるだけで、なんとなく食卓が華やかになった気がしますよ～。