動画配信サイトを中心に活躍する2.5次元アイドルグループ「すとぷり」が、人気のガシャポン“めじるしアクセサリー”シリーズに登場します!
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#すとぷり
めじるしアクセサリー
発売月決定!
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「すとぷり めじるしアクセサリー」は
2026年11月発売予定🍓
ラインナップは全5種類です✨
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STPR Family めじるしアクセサリーの続報は
近日公開予定です!
(@Gashapon_Bandaiより引用)
「すとぷり」のめじるしアクセサリー、てるてる坊主のようなビジュがめちゃくちゃ可愛いですね。こんなキュートなすとぷりを傘やポーチに付けて歩けば、毎日気分が上がること間違いなし!!
ラインアップは、「莉犬」「ころん」「るぅと」「さとみ」「ジェル」の全5種。1回400円で11月に登場です。このニュースに、SNSでは「えー!!!めっちゃ可愛い!!」「可愛過ぎて大横転しました(泣」「こんなん行列案件やん」「傘とかにつけたら絶対かわよいよ」「コンプまでやるwww」と、早くも話題に。
また、公式がポストした『STPR Family めじるしアクセサリーの続報は近日公開予定です!』というコメントに、多くのファンが反応。「え?familyくるってまじ?? 欲しすぎる」「これ他のグループも出るってことだよね?! まじでかわいいからいろんなグループの集めたいなぁ..!!」という期待の声も目立ち、執筆時点までに1.7万ものいいねが寄せられています。
今後、「騎士X」や「めておら」もめじるしアクセサリーになっちゃうかも!? ぜひ推しをゲットして、推し活をもっと楽しみましょう!
／#すとぷり— 【公式】バンダイ ガシャポン (@Gashapon_Bandai) August 23, 2026
めじるしアクセサリー
発売月決定！
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「すとぷり めじるしアクセサリー」は
2026年11月発売予定🍓
ラインナップは全5種類です✨
STPR Family めじるしアクセサリーの続報は
近日公開予定です！#ガシャポン pic.twitter.com/ZWVeDw63ke