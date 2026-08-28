タワマンなどの憧れの住まいに引っ越したら、そこでどんな毎日を送るのか想像するだけでも楽しいもの。特にタワーマンションには、一般的なマンションとは異なる設備や住環境があり、暮らし始めてから気付くこともありそうです。
今回は、人気漫画「#タワマン暮らし」から、共用ジムのあるタワマンに引っ越してきた主人公のエピソードをご紹介します。
ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。
タワマン暮らしクイズ「連日通っていた共用ジム、ある日行かなかった理由は?」
タワマンに入居し、「ジムがついてるなんて便利すぎる」と共用ジムに連日通っていた男性。ところがある日、ジムにいかずにくつろいでいました。
さて、、家族から「今日はジム行かないの?」と声をかけられた彼は、何と説明したのでしょうか？
① ジムウェアを洗濯しているから
② 利用者が多くて混雑しているから
③ 今日は筋肉を休める日だから
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✅入居当初は連日通っていたのに、今日は行かない理由は……続きはこちら!
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※答えはこの記事の最後にあります。
近くにジムがあれば運動は続く?
「家の近くにジムがあれば続けられるのに」と思ったことがある人もいるかもしれません。では、マンション内にジムがあれば、本当に運動を習慣にできるのでしょうか。
通いやすい環境が整っていても、続けられるかどうかはまた別の話。「今日は休もう」と一度足が遠のくと、そのまま行かなくなってしまう……なんてこともありそうです。
▶なお、今回の答えは③ 今日は筋肉を休める日だから でした!
「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!