夏になると、全国各地で花火大会が開催されます。会場まで足を運んで迫力を味わう人もいれば、自宅や少し離れた場所からゆっくり楽しむ人もいるでしょう。

タワマンの高層階は、花火大会の日になると部屋から花火を一望できることもあります。 今回は、人気漫画「#タワマン暮らし」から、タワマンに住む主人公の花火大会でのエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

タワマン暮らしクイズ「花火を見ながら何を思った?」

主人公は、部屋の窓から夜空を彩る花火を眺めています。人混みもなく、涼しい部屋でゆったりと楽しめるのは、高層階ならではの魅力です。

そんな絶景を前に、主人公の頭にはある思いが浮かんでいました。

さて、主人公が毎年思っていたことは何だったのでしょうか?

① 花火の日だけ部屋を貸したら儲かりそうだな

② 来年こそは彼女と見たいな

③ 王様になった気分だな

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✅タワマンから眺める花火、その裏にあった本音とは……続きはこちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

お金で手に入らないもの

タワマンの高層階から眺める花火は、人混みや場所取りを気にせず楽しめる特別な景色です。一方で、美しい景色だからこそ、「誰かと一緒に見られたらもっと楽しいのに」と感じる瞬間があるのかもしれません。

▶なお、今回の答えは② 来年こそは彼女と見たいな でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!