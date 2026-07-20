引っ越しをすると、部屋の広さや設備だけでなく、周囲の環境の違いに驚くことがあります。以前は当たり前だったことが気にならなくなったり、思いがけない変化を実感したりすることも少なくありません。

今回は、人気漫画「#タワマン暮らし」から、タワマンの高層階に引っ越した主人公の変化に関するエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

タワマン暮らしクイズ「タワマンに引っ越してから肌荒れしなくなったのはなぜ?」

男性は、それまで毎年のように肌荒れに悩まされていました。しかし、高層階の新居で暮らし始めてからは、その悩みが気にならなくなったといいます。

さて、主人公はなぜ肌荒れしなくなったのでしょうか?

① 備え付けの美顔器を使うようになったから

② 水道水が肌に合うようになったから

③ 蚊に刺されなくなったから

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✅タワマン暮らしで肌荒れが改善した理由とは……続きはこちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

タワマンにはこんなメリットも!?

住まいが変わると、想像していなかった変化に気づくことがあります。設備や間取りだけでなく、周囲の環境が日々の暮らしに影響していることも珍しくありません。

「以前は当たり前だと思っていたことが、実は環境によるものだった」と後から気づくケースもあるもの。住む場所が変わることで、小さな悩みが自然と解消されることもあるのかもしれません。

▶なお、今回の答えは③ 蚊に刺されなくなったから でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!