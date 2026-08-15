タワマンなどの憧れの住まいに引っ越したら、そこでどんな毎日を送るのか想像するだけでも楽しいもの。特にタワーマンションには、一般的なマンションとは異なる設備や住環境があり、暮らし始めてから気付くこともありそうです。
今回は、人気漫画「#タワマン暮らし」から、タワマンに引っ越してきた主人公のエピソードをご紹介します。
ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。
タワマン暮らしクイズ「朝昼晩、いつも何をしていることに気付いた？」
タワーマンションで暮らしている主人公。ある日の生活を振り返ってみると、朝だけでなく、昼も夜も同じような行動をしている自分に気付きました。
さて、主人公が朝・昼・晩にしていたこととは、いったい何だったのでしょうか？
① 窓から天気をチェックをすること
② 共用ラウンジに入り浸ること
③ ドリンク片手に部屋でくつろぐこと
・・・・・・・・・・・・・・
✅タワマンに住んで気付いた「朝昼晩の習慣」……続きはこちら!
・・・・・・・・・・・・・・
※答えはこの記事の最後にあります。
タワマンの絶景はしばらく飽きない
高層階から街を一望できる「眺望」は、タワマンならではの魅力のひとつ。
特別な場所へ出かけなくても、自宅から絶景や夜景を楽しみながらゆっくり過ごせる――。そんな"おうち時間"が日常になるのも、タワマン暮らしならではなのかもしれません。
▶なお、今回の答えは③ ドリンク片手に部屋でくつろぐこと でした!
「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!