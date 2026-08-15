タワマンなどの憧れの住まいに引っ越したら、そこでどんな毎日を送るのか想像するだけでも楽しいもの。特にタワーマンションには、一般的なマンションとは異なる設備や住環境があり、暮らし始めてから気付くこともありそうです。

今回は、人気漫画「#タワマン暮らし」から、タワマンに引っ越してきた主人公のエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

タワマン暮らしクイズ「朝昼晩、いつも何をしていることに気付いた？」

タワーマンションで暮らしている主人公。ある日の生活を振り返ってみると、朝だけでなく、昼も夜も同じような行動をしている自分に気付きました。

さて、主人公が朝・昼・晩にしていたこととは、いったい何だったのでしょうか？

① 窓から天気をチェックをすること

② 共用ラウンジに入り浸ること

③ ドリンク片手に部屋でくつろぐこと

・・・・・・・・・・・・・・

✅タワマンに住んで気付いた「朝昼晩の習慣」……続きはこちら!

・・・・・・・・・・・・・・

※答えはこの記事の最後にあります。

タワマンの絶景はしばらく飽きない

高層階から街を一望できる「眺望」は、タワマンならではの魅力のひとつ。

特別な場所へ出かけなくても、自宅から絶景や夜景を楽しみながらゆっくり過ごせる――。そんな"おうち時間"が日常になるのも、タワマン暮らしならではなのかもしれません。

▶なお、今回の答えは③ ドリンク片手に部屋でくつろぐこと でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!