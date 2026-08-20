ワコールのインナーウェアブランド「AMPHI(アンフィ)」は、アニメ『ふたりはプリキュア』との初コラボレーションアイテムを発売する。8月27日よりワコールウェブストア、8月28日より全国の取扱店舗およびECサイトで順次展開される。

2004年の放送開始以来、多くのファンに愛され続ける『ふたりはプリキュア』。近年は「平成女児ブーム」により当時の人気作品が再注目を集めており、AMPHIは子どもの頃にプリキュアへ憧れを抱いた世代に向けて、作品の世界観を取り入れたインナーウェアを企画した。

今回のコラボでは、AMPHIの人気シリーズ「グラマリッチブラ ボリュームUPタイプ」をベースにしたブラジャーと、3タイプのショーツをラインアップ。キュアブラックとキュアホワイトをモチーフにしたオリジナルレースを採用し、作品を象徴するハートモチーフも散りばめられている。

カラーは、キュアブラックをイメージしたブラック、キュアホワイトをイメージしたホワイトに加え、妖精のメップルをイメージしたイエロー、ミップルをイメージしたピンクの全4色を展開する。

ブラジャー「BYJ314」は4,590円。カップ接ぎ5枚の立体構造と内蔵パッドにより、デコルテを美しくボリュームアップする仕様となっている。サイズはB〜Gカップの65・70・75を用意する。

キュアブラックをイメージしたブラック

キュアホワイトをイメージしたホワイト



妖精のメップルをイメージしたイエロー

ミップルをイメージしたピンク



またショーツは、日常使いしやすいノーマルタイプ「PYJ114」(2,590円)、バックレース仕様のデザインタイプ「PYJ214」(2,990円)、チュールフリルをあしらったソングタイプ「PYJ514」(2,890円)の3種類をラインアップ。いずれもM・Lサイズ(一部Mのみ)で展開される。

発売を記念したキャンペーンも実施。対象商品の購入者には先着で「ぷっくりフレークシール」をプレゼントするほか、InstagramとXでは抽選で200名にオリジナルシールバインダーが当たるSNSキャンペーンを開催する。さらに、AMPHI店舗では描き下ろし大型パネルの展示や、自分に合ったデザインを診断できる特設コンテンツも公開される。