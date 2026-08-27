「人の持論とか意見を否定したい」お笑いコンビ・かまいたちの山内健司が、自身の“ディベート力”をアピールした――。

山内健司

「持論を持ってて強いヤツを、どんどん倒していきたい」

5日に更新されたYouTubeチャンネル『かまいたちチャンネル』では、「持論ディベートバトル」を展開。実は、コメンテーターが議論を交わすABEMAのニュース番組『ABEMA Prime(アベマプライム)』に憧れていると明かした山内は、「元々は人を否定したいのよ。人の持論とか意見を否定したい」と含み笑い。「ちゃんと持論を持ってて強いヤツを、どんどん倒していって。『アベプラ』の人にも認められて。最終、政治をぶった切る」と目標を掲げた。

そこで、『THE SECOND 2026』王者のトットとディベート対決することに。「パンは値段と腹持ちが割りに合わない」という多田智佑の持論に、山内は、「コストパフォーマンスがいいパンも悪いパンもある。パンだけを割りに合わないと言っているのは、理論的に矛盾している」とバッサリ。また、「テレビ局は、お弁当の有無を連絡すべき」という桑原雅人に対しては、「必ずお弁当が用意されるレベルに達してない。まず、そっちを頑張るべき」とズバリ切り捨てた。

2人に完勝した山内は、「いや～、面白い」と大満足。山内のディベート力を前に、桑原は、「強いな～。なるほどなと思ってしまいました」と感服した様子で、多田も、「やっぱすごいですね。聞いてて気持ちいいっすもん。言ってほしいこと、めっちゃ言ってくれる感じがする」「男らしいというか。“あなたのレベルを上げるだけで済むんだから”とか。潔い」と感心しきりだった。

視聴者からは、「山内さんやはり頭の回転速い」「マジで山内さんの話がスッと入ってくる! すごい!」「めちゃめちゃ最高に面白すぎました笑」「山内ディベート回もっとお願いします! いくらでも見れる」「好きすぎるこの企画ww」「シリーズ化してほしい笑」「山内さんのこういう所が好きだわ」など、絶賛する声が上がっている。