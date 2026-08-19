スシローでは、8月19日よりハローキティとのコラボレーションキャンペーン第2弾がスタートしました。第1弾でも大きな反響を呼んだ本コラボですが、今回は日常使いできるアイテムが付いたメニューが登場するなど、さらに話題になりそうな予感。早速店舗に足を運び、コラボメニューをまるっとチェックしてきました。

平成女児に刺さるメッセージ入りのピック付きの寿司メニュー

まずは、コラボピックが付く寿司メニューからご紹介。第2弾では、『大えび』と『いか+ねぎまぐろ包み』を注文すると、それぞれにオリジナルデザインのピックが付いてきます。

『第2弾 ハローキティ コラボクリアピック付き 大えび』(250円〜)

肉厚でボリューム感のある『大えび』は、スシローの定番メニュー。えびならではの旨みと食感を存分に堪能できます。

『第2弾 ハローキティ コラボクリアピック付き いか+ねぎまぐろ包み』(250円〜)

一方『いか+ねぎまぐろ包み』は、1皿で2種類の定番メニューを味わえるセットに。いかの甘み、のりの豊かな香りとねぎまぐろのねっとりとした食感を一度に楽しめる、満足感のある一皿です。

これらを注文すると、それぞれに全8種の中からランダムで1つピックが付いてきます。

第2弾のピックはクリアタイプ。オリジナルデザインのハローキティに、平成を彷彿とさせるメッセージが入っていました。ハローキティのファンだけでなく、平成女児にも刺さるデザインにときめきが止みません。

キラキラなシールはそのままシール帳に挟んで

『第2弾 ハローキティ コラボシール付き わらび餅と大学芋』(330円〜)

スイーツでは、京都峰嵐堂のわらび餅と鳴門金時を使用した大学芋をセットにした『わらび餅と大学芋』を注文すると、全8種類の中からランダムで1つシールがついてきます。

第1弾と同じく、オーロラに輝く仕様に。今回は台紙に3つの穴が空いているので、シール帳にそのまま挟むことも可能。これは何枚も集めたくなる！

傘やリップにつけて目印になるチャームがかわいすぎる！

『ハローキティ コラボミニチャーム付き つくローセット』(720円〜)

自分でお寿司を作って楽しめる『じぶんでつくローセット』は第1弾と同じく、ミニしゃりの下に全5種からランダムで1枚付いてくるオリジナルデザインのシートが敷かれていました。

別皿には、コーンマヨ、いくら、きゅうり、サーモン、まぐろ、えび、たまごが添えられ、自分好みのアレンジでお寿司を楽しめます。

第2弾では、目印アクセサリーになるミニチャームがセットに。全4種の中からランダムで1つ付いてきます。透け感と立体感のあるハローキティがかわいく、お気に入りのリップや傘の目印などに付けたくなります。

ソフトドリンクには第1弾と異なるデザインのマスコット付き

『第2弾 ハローキティ コラボマスコット付き ソフトドリンク』(1,350円〜)

第1弾でも大人気だったコラボマスコット付きのソフトドリンク。今回は、第1弾とは違ったデザインのコラボマスコットが、全4種の中からランダムで1種ゲットできます。そのうちの1種はシークレット。どんなハローキティに出会えるのか想像しながらオーダーしてみてくださいね。

スシローとハローキティのコラボキャンペーン第2弾は、2026年8月19日(水)から9月6日(日)まで。『いか+ねぎまぐろ包み』以外の商品は、コラボでない通常メニューもあるので、注文の際はご注意を。お寿司にときめくハローキティのグッズをぜひ手に入れてくださいね。