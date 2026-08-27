日本ケンタッキー・フライド・チキンは2026年9月2日より、「ソースで楽しむチキン」をコンセプトにしたスナックチキン「クレイジーディップチキン」を全国のKFC店舗で数量限定発売する。また、定番商品の「ナゲット」は9月2日から9月29日まで、通常価格から90円引きの390円で販売する。

クレイジーディップチキン

KFC初の「ソースで楽しむチキン」が登場

「クレイジーディップチキン」は、KFC初となる「ソースで楽しむ」をコンセプトにしたスナックチキン。次から次へと手が伸びるような、やみつきのおいしさを目指したという。

味わいの決め手となるディップソースは全部で3種類。「KFC特製ソース」は、独自のバランスでブレンドしたまろやかなコクとほどよい酸味が特徴。「バーベキューソース」は、甘さを控えめにしてスモーク風味のすっきりとした味わいに仕上げている。「マスタードソース」は、2種類のマスタードを使い、甘さと酸味のバランスを整えた。

おすすめの楽しみ方は、塩と胡椒をベースに味付けしたシンプルなチキンに、ソースをたっぷりディップする食べ方。豪快にディップし、背徳感を楽しめる商品として展開する。

ディップソースとの相性を考えて、新たなチキンも開発した。食べ応えのある鶏むね肉の切り身を使用し、塩と胡椒をベースにシンプルに味付け。チキン本来の旨味にディップソースが加わることで、より奥深い味わいを楽しめるという。

さらに、たっぷりのディップソースとザクッとした衣、ゴロッとした食べ応えのあるチキンを組み合わせることで、新感覚の食感を実現。ソースとの相乗効果にもこだわったという。

クレイジーディップチキン

「クレイジーディップチキン」商品概要

「クレイジーディップチキン4ピース 選べるソースつき」(390円)

「クレイジーディップチキン4ピース&ポテトセット 選べるソースつき」(590円)

「ソースよくばりパック 選べるソース3種つき」(1,100円)

「KFC特製ソース」(50円)

「バーベキューソース」(50円)

「マスタードソース」(50円)

「ナゲット5ピース」(通常価格480円 → 390円)

「ナゲット5ピース&ポテトセット」(通常価格770円 → 590円)

