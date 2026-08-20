回転寿司チェーンの「かっぱ寿司」は8月20日より、「かっぱの元気モリモリ祭り」を開催。期間中、フェア商品「モリモリ とろネバプレート」を、茶碗蒸し付きで「かっぱ寿司の食べ放題」の対象メニューとして提供している。

「モリモリ とろネバプレート」は、中とろ、まぐろ、活〆真鯛、煮穴子、豚タン塩ダレに加え、納豆、おくら、いか、めかぶ、とろろを添え、お好みでアレンジして楽しめる一皿。

今回は、8月20日～9月2日まで開催される「かっぱの元気モリモリ祭り」にあわせて、本商品を「かっぱ寿司の食べ放題」の対象商品にラインアップ。茶碗蒸しが付いた特別仕様となっている。

「かっぱ寿司の食べ放題」は店舗により価格が異なり、タイプA・C・K店舗では、一般が3,890円、シニア(65歳以上)は3,390円、タイプB・D店舗では一般が4,190円、シニアは3,690円となっており、全店共通で小学生は1,990円、未就学児は無料(保護者1名につき幼児2名まで。3名以上は1名につき990円)。

なお、「平日アプリ会員限定クーポン」を提示すると、平日の食べ放題料金が時間帯に応じて割引に。また、中学生〜大学院生は学生証の提示でさらに「平日学割」として割引が適用される。

※掲載写真はイメージ。

※時期・店舗により価格が異なる。