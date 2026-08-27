止まらない物価高を背景に、家計の防衛策として「身の回りの資産を現金化する」動きが加速している。ただし、かつての「生活に困って売る」というイメージとは異なり、現在は相場の上昇に合わせ、より戦略的に売却する人が増えているようだ。

買取の現場で感じる最新のトレンドと、意外な高額査定アイテムについて、大手買取専門店「買取大吉」の鑑定士・木村健一さんに話をうかがった。

「生活苦」ではなく「高値での利益確定」が主流に

――物価高を背景に、査定件数が増えたと感じるジャンルがあれば教えてください。

カメラやゲーム、古銭など、少しでもお金になりそうなものの持ち込みは、全体的に増えたと感じますね。雑貨なども多い印象です。

ただ、「生活が苦しいから持ってきました」という方は、実はそれほど多くありません。どちらかというと、使わないから、相場が上がったから、あるいは不用品を整理したいといった理由の方が多いですね。

私たちのお客様は30～40代以上が中心なので、皆さん、ある程度のゆとりをお持ちなんです。若い方なら、フリマアプリなどを使って直接売買することも多いでしょうしね。

――売却の目的に変化は感じられますか?

物価が上がったことで中古品の価格も上がり、そのタイミングで売りに来たという方は多いですね。僕もどちらかといえばそちら側で、値上がりすると思ったものが実際に上がったときに売ることがあります。

具体的な使い道としては、旅行費用のほか、子どもや孫の入学祝い、結婚式の費用、引っ越し資金、マイホームの頭金などです。そうした目的のために買取依頼に来られる方は、たくさんいらっしゃいます。

メガネのフレームや古い時計に、認識されていない「金」が!?

――家の中で「高く売れそうなもの」を探すなら、何に注目すべきでしょう。

やはり「金」は強いですね。特に、「金だと認識せずに持っているもの」に注目してみてください。例えば、メガネのフレームや金色の置物、金歯、仏具、それから昔の時計です。ブランド品でなくても、時計のケースや裏蓋などに金が使われていることがあります。

20年前は金の価格が1グラムあたり2,000円くらいだったので、さまざまなものに金が使われていたんですよ。当時は金だと意識せずに購入していることも多く、そもそも金だと認識されていないケースがあります。それを現在の相場で査定すると、驚くような金額になることがあります。

――ブランド時計も、今なら相当な利益が出るのでしょうか。

ロレックスなどは、そもそもの定価が上がっているため、購入した時期によっては大きく値上がりしています。一番持ち込みが多いのは、やはり現行モデルです。

例えば、10年ほど前に190万円くらいで購入したデイトナが、現在では400万円台後半から500万円くらいで取引されるケースもあります。購入当時は、そこまで上がるとは誰も予想していなかったでしょうね。

――ほかにも「実は高く売れる」というものはありますか?

楽器もいいですよ。僕も昔ギターをやっていて売ってしまいましたが、現在のほうがかなり高くなっています。ヤマハの「PACIFICA」というギターも、モデルによっては中古市場で高値がついています。40～50代の方であれば、昔買ったギターをそのまま放置している人も少なくないと思います。

あとは、昔のブランドバッグですね。これも現在、かなり値上がりしています。ブランドでいうと、シャネル、エルメス、ルイ・ヴィトン、フェンディ、セリーヌなどです。ヴィンテージブームも続いているため、売却を検討しやすい時期だと思います。

デニムもモデルによっては高く売れるかもしれません。ちょうど最近、ヴィンテージショップへ見に行ったのですが、かなり傷んだリーバイス「501XX」の1950年代モデルが、80万円で販売されていました。40年ほど前は10万円くらいだったと思いますが、現在は古いモデルの価値が大きく上がっています。

古いバッグや服を売るなら、今はチャンスです。捨ててしまう前に、ぜひ一度、査定に出してみてください。