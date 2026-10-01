「Ploom CUBE」新発売記念した期間限定ポップアップストア、渋谷で開催

JTが、10月1日から12日まで東京・渋谷のor MIYASHITA PARKで、期間限定のポップアップストア「THE SMOKING LOUNGE SHIBUYA by Ploom CUBE」をオープンする。会場内のミュージックブースでは、ゲストアーティストを迎えた音楽イベント「Ploom CUBE Playful Night」が開催される。

音楽イベントの出演者は、DJ CHARI & DJ TATSUKI（10月1日）、Daoko（3日）、柳田周作（神はサイコロを振らない／8日）、もりもりもと（ヤバイTシャツ屋さん／9日）、クボタカイ（10日）、a子（11日）。いずれも19時スタートで、入場無料・当日先着順となる。

同ストアは、デザインを刷新した加熱式たばこ用デバイス「Ploom CUBE」の新発売と、専用たばこスティック「エボ・カカオ・ミント・クリスタル」の全国発売を記念して開設されるもの。「Play！Enjoy！CUBE！」をコンセプトに、全館で加熱式たばこが使用できる。3フロアの空間はアーティストのface okaによるアートワークで構成され、クレーンゲームやフォトブース、巨大ブロックタワーなどのコンテンツを展開。3階には、ベーカリーカフェ「パンとエスプレッソとまちあわせ」とコラボレーションした「VIP CACAO CAFÉ」も設けられる。

会場内のミッションをクリアすると、face okaの描き下ろしイラストを使ったコラボグッズや、アート・キャンディ・ショップ「PAPABUBBLE」とのオリジナルキャンディが当たる企画も実施される。

なお、同ストアおよび音楽イベントは20歳以上のみ入場可能。音楽イベントへの入場には写真付き身分証明書が必要となる。

＜イベント情報＞

THE SMOKING LOUNGE SHIBUYA by Ploom CUBE

2026年10月1日（木）〜10月12日（月・祝）11:00〜19:00

※音楽イベント開催日は原則20:00まで

or MIYASHITA PARK（東京都渋谷区神宮前6-20-10 MIYASHITA PARK North 1〜3F）

※20歳以上のみ入場可

主催：日本たばこ産業株式会社（JT）

公式Instagram：@discover_ploom

Ploom CUBE Playful Night

会場：3F ラウンジ内ミュージックブース

時間：全日程19:00 START

入場無料・当日先着順

※20歳以上のみ入場可。入場には写真付き身分証明書が必要

10月1日（木）DJ CHARI & DJ TATSUKI

10月3日（土）Daoko

10月8日（木）柳田周作（神はサイコロを振らない）

10月9日（金）もりもりもと（ヤバイTシャツ屋さん）

10月10日（土）クボタカイ

10月11日（日）a子

※イベント内容・出演者・日時は予告なく変更となる場合あり