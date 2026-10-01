ShowMinorSavage、3年ぶり2nd EP『SIDE』リリース決定

BMSGに所属するAile The Shota、MANATO（BE:FIRST）、SOTA（BE:FIRST）の3名からなるShowMinorSavage。ジャンルに縛られない”GOOD MUSIC”を追求してきた彼らが、約3年ぶりとなる2nd EP『SIDE』を2026年10月2日（金）にリリースすることが決定した。

さまざまなシチュエーションの”SIDE”に寄り添う音楽をイメージした本作には、ノスタルジックなサウンドが印象的なロマンティックなR&Bから、気持ちを晴らすようなグルーヴィーな楽曲、自然と体を揺らしたくなるダンスミュージックまで、彼らならではの多彩なGOOD MUSICを収録。プロデュースには、Chaki Zulu、Lucas Valentine、MONJOE、Taka Perry、VLOTといった多方面で活躍するプロデューサーが参加。さらに、RIEHATA、SALUが参加した楽曲も収録され、聴き応え十分のEPに仕上がっている。

さらに、本作のリリースに合わせてアーティスト写真を一新。ShowMinorSavageの世界観を示す新たなビジュアルとなっている。

＜リリース情報＞

ShowMinorSavage

2nd EP『SIDE』

2026年10月2日（金）リリース

https://ffm.to/sms_side

=収録曲=

1. ROMEO （Prod. Taka Perry）

2. 類友SWAG （Prod. Chaki Zulu）

3. Water （Prod. Lucas Valentine） / ShowMinorSavage × RIEHATA

4. Gradation （Prod. VLOT）

5. LTL （Prod. MONJOE） / ShowMinorSavage × SALU