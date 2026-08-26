フジパンは9月1日より、放送開始から60周年を迎える「ウルトラマンシリーズ」とのコラボレーション企画「ウルトラ✧パン」の一環として、「ウルトラネオバタくんの袋止めシール(全6種)」貼付と新商品「スペースアポロ」の発売を開始する。

「ウルトラネオバタくんの袋止めシール(全6種)」は、ネオバターロールの妖精「ネオバタくん」が歴代のウルトラヒーローに変身し、「ウルトラネオバタくん」になった袋止めシール。期間限定で登場する。

ラインナップは「ウルトラマン」「ウルトラセブン」「ウルトラマンタロウ」「ウルトラマンティガ」「ウルトラマンゼロ」「ウルトラマンテオ」。ウルトラマンの掛け声として有名な「シュワッチ」と、レンジで10秒あたためるネオバターロールのおいしい食べ方「ネオじゅわ～」を重ねて、ウルトラネオバタくんの決め言葉『ジュワーッチ!』をシールにもデザインしている。

また、シールには玩具「DXウルトラズアイ」と連動する「ウルトラコスモレコード」を掲載。オリジナル音声を楽しめる仕様となっている。

1975年ごろにナガイのパン(現：株式会社ナガイパン)より発売された菓子パンを復刻した「スペースアポロ」も期間限定で発売する。

スポンジケーキ生地にミルク風味クリームとザラメをサンドしており、「ウルトラマン」「ゾフィー」「ウルトラセブン」のパッケージデザインで展開される。