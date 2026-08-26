「青春っていうか命綱というか……」お笑いコンビ・マヂカルラブリーの野田クリスタルが、中古本・リユース専門店「ブックオフ」の思い出を語った――。

「朝起きてブックオフ行って、昼飯食べてブックオフ行って…」

20日深夜のニッポン放送『マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週木曜27:00～28:30)では、売れない時代によく利用していたブックオフの話題に。村上が、「ブックオフっていわば、我々の青春ですから」と話すと、野田も、「青春っていうか命綱というか」と回想。村上は、「朝起きてブックオフ行って、昼飯食べてブックオフ行って。TSUTAYAに行ってレンタルDVDの袋を持ちながら、ブックオフ行って。それで寝る(笑)」と当時の生活っぷりを明かした。

ブックオフに通いつめた生活について、「思い出したくもない最高の日々。やっぱりそのときはキツいですよ」と苦笑すると、野田は、「あのときは本当にかけがえのない時間だったし。俺はブックオフがあるから、その土地に引っ越したし」としみじみ。村上も、「ブックオフがあるほうが充実しますから。スーパーと同じ扱いですよね」と語り、野田は、「タダで時間を消費できるっていうことが、すごい魅力的だった」と、ヒマな時間をもてあました当時を懐かしそうに振り返った。

また、野田は、ブックオフで起こった“偶然の出来事”を回顧。「漫画をとにかく売ってた」ところ、「もう循環しすぎて。売って読んで、売って読んでしすぎて。なんかこの漫画の感じ見たことあるな……と思ったら、自分が売った漫画だった(笑)」と告白。当時は、中古本を売ってお金を手に入れるギリギリの生活だったが、「新刊買ってるからね。すごいことだといつも思ってる」「漫画1冊が400～500円で、10巻そろえたら5,000円すんのよ? すごいことじゃないですか? 感動しますよ」と感慨深げに語っていた。

同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。