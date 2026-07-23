コメダは7月30日から、「やっぱり!夏はコメダでハワイ～じゃん!!」フェアを全国のコメダ珈琲店で開催する。

2年ぶりにハワイフェアが復活。ハワイ気分を楽しめる季節限定メニュー5品が登場する。

「ロコモコバーガー」(850円～920円)はハワイの名物料理、ロコモコをイメージしたオリジナルバーガー。大きなバンズに、前回より大きくなった肉厚パティ、エッグオムレツ、レタス、オニオンスライスを挟み、特製ドミグラスソースで味付けした。食べ進めると、とろっとしたエッグオムレツがドミグラスソースのコクとともにジューシーなパティに絡む。

「アボカドエビカツパン」(1,140円～1,230円)は、クリーミーなアボカドペーストとぷりぷり食感のエビカツを組み合わせたカツパン。シャキシャキの千切りキャベツとともにカツパン専用のパンで挟み、ピリ辛マヨソースで仕上げた。ガブリと頬張ると、アボカドペーストのコクとエビカツの旨みに、スパイシーなピリ辛マヨソースがアクセントとなり、やみつきになる味わいを楽しめる。

「トロピカルフルーツ クリームソーダ」(640円～880円)は、トロピカルフルーツの甘みと爽やかな酸味がシュワっとはじけるクリームソーダ。鮮やかな見た目も夏にぴったりで、トロピカルフルーツの果肉も楽しめる。

「トロピカルフルーツ アイスティー」(590円～830円)は、トロピカルフルーツの甘みと、華やかな香りの紅茶を合わせたアイスティー。よく混ぜることで、フルーティーな味わいとトロピカルフルーツの果肉、紅茶の香りが調和した一杯を楽しめる。

「アサイーミックス氷」(890円～950円/ミニサイズ790円～850円)は、スーパーフード「グロッソアサイー」を使用したかき氷。アサイーにブルーベリーとバナナを合わせた、フルーティーな香りと爽やかな酸味、コクのある味わいを楽しめる。トッピングとして「ソフトクリーム」(120円)、「コメダ特製 おぐらあん」(150円)、「練乳」(80円)も用意している。

ハワイ旅行が当たるXキャンペーン

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コメダ珈琲店公式X(@KomedaOfficial)をフォローし、投稿された該当ポストを引用リポストすると、抽選で1組2名に3泊5日のハワイ旅行が当たる。応募期間は7月30日11:00～8月11日23:59まで。