2027年2月、Netflixで「THE ONE PIECE」の配信がスタートすることに。そのキーアートが公開され、ファンから期待の声が寄せられています。

Netflix独占配信「𝐓𝐇𝐄 𝐎𝐍𝐄 𝐏𝐈𝐄𝐂𝐄」キーアート

海賊王になるべく海の冒険へと出たルフィと、泥棒猫のナミ。そして、財宝に囲まれながら豪快に肉と酒を喰らう、シャンクス率いる赤髪海賊団の面々――。ワンピースファンなら、このデザインに見覚えがあるはず。そう、こちらは、世界的人気コミック『ONE PIECE』の原作第1巻・第1話の扉絵とほぼ同じデザインなんです。

⼼から冒険を楽しむ姿はまさに『ONE PIECE』の原点ですよね。「THE ONE PIECE」は、そんな『ONE PIECE』を“東の海(イーストブルー)編”から新たに作り出すアニメシリーズなのだとか。鮮やかに色づけられたキーアートを見ていると、初めてコミックを開いたときのワクワク感が蘇ります。また、冒険が始まるんですね。

SNSで公開されると、「おおーー!!!作画キレイ!!!」「赤髪海賊団みんないるぅぅぅ!!」「このキーアートだけでエモすぎる!」「ガチ楽しみ」「楽しみ～! 絵のタッチ少し違って新鮮」「待ちきれないーーー!!!!」といった声が続々と。もう、期待しかありません!

手掛けるのは、アニメ制作会社の「WIT STUDIO」。配信は来年の2月となっています。「THE ONE PIECE」がどんな“東の海”を見せてくれるのか、配信開始が待ち遠しいですね。