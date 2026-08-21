バンダイのガシャポンシリーズ『怒ったおおきい わんぴーすわんちゃあぁぁん』第2弾が、11月ごろより順次発売予定であることが発表されました。「ONE PIECEスタッフ」の公式Xでは、「威嚇しあう両翼わんこ」など新ラインアップが紹介され、ファンの注目を集めています。

『怒ったおおきい わんぴーすわんちゃあぁぁん』は、ガシャポンの人気シリーズ「怒ったわんちゃあぁぁん」と『ONE PIECE』がコラボしたフィギュアシリーズです。『ONE PIECE』のキャラクターたちの特徴を取り入れた“わんちゃあぁぁん”たちを、全長約8cmのボリューム感で立体化した商品として展開されています。

今回、公開されたビジュアルでは、『ONE PIECE』の人気キャラクターをモチーフにした表情豊かな“怒ったわんこ”たちがラインアップされています。ルフィの隣には、ゾロとサンジを彷彿とさせる「威嚇しあう両翼わんこ」、そしてロビン、ブルックが。

Xでは投稿に対し、「かわいいんですが！！！！！！！」「ブルックもはやブルックでしかなくていちばん愛しい」「全部欲しい！」「サンジ可愛すぎんな」「威嚇しあってるの可愛すぎる」「両翼わんこ絶対並べたい！！！」と、詳細発表前から多くの反響が。

11月の発売が近づくにつれ、今後公開されるラインアップの詳細にも期待が高まります。