『timelesz project-AUDITION-』の5次審査で敗れ去った西山智樹と前田大輔のユニット・TAGRIGHTの挑戦に密着したドキュメンタリー「TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦」が、日本テレビ系情報番組『シューイチ』(毎週土曜5:55～、日曜7:30～)で、30日から全6回にわたり日曜に放送される(※一部地域を除く)。

西山と前田は今年6月から、様々な音楽の現場やSNSを通じて煌めく才能の持ち主を探し、自ら連絡を取って足を運び、熱い想いを直接伝え、相手がそれに応えてくれるかどうか…というやり方で新メンバー候補を集めてきた。その後、候補となった仲間と共に、曲作りや振り付け、ボーカルやダンストレーニングで汗を流しながら合宿を繰り返し、最終的なメンバーが12月末に決定する。

この発表は、『シューイチ』生放送内で実施。Huluでは『TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦』Hulu完全版(全10話)を配信する

コメントは、以下の通り。

西山智樹

今回「最後の挑戦」という覚悟で臨むメンバー探しの過程をこうしてドキュメンタリーとしてより多くの方に届けられることがすごく嬉しいです。

候補の皆や僕達2人がこれまで歩んできた道を正解にするためにも、ぜひ成長の軌跡を見届けてください！

前田大輔

皆さま大変お待たせしました！！

「TAG SEARCH 」が始動し、メンバー集めを始めてから約半年が経ち、遂に「TAGRIGHT」として、グループ結成するまでの軌跡を追ったドキュメンタリーの放送・配信が決定いたしました！！

メンバーを集めていく過程だったり、裏側のストーリーをぜひお楽しみください！！

どの候補生も皆がそれぞれ色々な経験をして、悔しい思いを背負って来た分、本当に素敵な才能を持っていて、最高の子達ばかりなので、是非この番組を通して皆の魅力を見つけて、沢山応援してくださると嬉しいです！！

どんな反応になるのか楽しみです！！